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"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
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"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 17:44
Брифинг по озеленению областного центра провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества.
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"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 20:52
Цитата:
Думаете поможет? Сначала посмотрим, что с Вашим комментарием станет, а там по обстоятельствам.
Кушмурунец23:
Дико? Извинитесь по нормальному...
Дико? Извинитесь по нормальному...
Думаете поможет? Сначала посмотрим, что с Вашим комментарием станет, а там по обстоятельствам.
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 20:54
Цитата:
мои комментарии, это те, которые надо комментарии "Берегись автомобиля"
[Исправлено: Кушмурунец23, 28.04.2023 - 20:57]
Эл-починно:
посмотрим, что с Вашим комментарием станет
посмотрим, что с Вашим комментарием станет
мои комментарии, это те, которые надо комментарии "Берегись автомобиля"
[Исправлено: Кушмурунец23, 28.04.2023 - 20:57]
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:06
Цитата:
А, это новые районы..
Да, и зимой и летом, одним цветом, одним архитектурным стилем..
Наверное это да, наверное прекрасно..
Сосны, как говорится, зимой и летом одним цветом. Будут создавать прекрасное настроение.
А, это новые районы..
Да, и зимой и летом, одним цветом, одним архитектурным стилем..
Наверное это да, наверное прекрасно..
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:09
Цитата:
Царство асфальта и бетона с кирпичом. Не Путину точно не понравится.
Вот как строить нужно.
111:
А, это новые районы..
А, это новые районы..
Царство асфальта и бетона с кирпичом. Не Путину точно не понравится.
Вот как строить нужно.
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:11
Цитата:
Любимый Мариуполь восстанавливают, красиво... кстати наши казахи там тоже работают вахтово. Не знаю, льзя ли это писать
111:
Да, и зимой и летом, одним цветом, одним архитектурным стилем..
Да, и зимой и летом, одним цветом, одним архитектурным стилем..
Любимый Мариуполь восстанавливают, красиво... кстати наши казахи там тоже работают вахтово. Не знаю, льзя ли это писать
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:11
Цитата:
Турецкие постройки тоже рушатся от ветерека..
Хотя да, красивее.
Эл-починно:
Вот как строить нужно.
Вот как строить нужно.
Турецкие постройки тоже рушатся от ветерека..
Хотя да, красивее.
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:14
Цитата:
Это с балкона, и заметь зелёные насаждения не пострадали, хотя это новостройки. И сажать никого и нечего во всех смыслах не нужно.
111:
Турецкие постройки тоже рушатся от ветерека.. Хотя да, красивее.
Турецкие постройки тоже рушатся от ветерека.. Хотя да, красивее.
Это с балкона, и заметь зелёные насаждения не пострадали, хотя это новостройки. И сажать никого и нечего во всех смыслах не нужно.
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:16
Это с другой стороны, зелёные насаждения так же не сильно обременены изменёнными условиями нового приспособления приживания, в новой среде.
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:18
Цитата:
Ну это, надо смотреть, когда восстановят, и не будет километровых очередей за водой и продуктами.
Может лучше Новокузнецк привести в пример, тот же Норильск..
Чтоб равное соотношение было.
Мариуполь город рай все таки, пляжи, европейское качество, на берегу моря, индустриальный гигант.
Чего на него то равняться?
Костанай там и рядом никогда не стоял..
Кушмурунец23:
Любимый Мариуполь восстанавливают, красиво.
Любимый Мариуполь восстанавливают, красиво.
Ну это, надо смотреть, когда восстановят, и не будет километровых очередей за водой и продуктами.
Может лучше Новокузнецк привести в пример, тот же Норильск..
Чтоб равное соотношение было.
Мариуполь город рай все таки, пляжи, европейское качество, на берегу моря, индустриальный гигант.
Чего на него то равняться?
Костанай там и рядом никогда не стоял..
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:20
Цитата:
Тут не совсем понятно, это глубинка Турции?
Эл-починно:
Это с другой стороны,
Это с другой стороны,
Тут не совсем понятно, это глубинка Турции?
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:21
Цитата:
А так да, шикарно, нашим бы там построить чего нибудь..
Все снести к такой то матери, потом вот посадить какие то веточки
Эл-починно:
зелёные насаждения так же не сильно обременены изменёнными условиями нового приспособления приживания, в новой
зелёные насаждения так же не сильно обременены изменёнными условиями нового приспособления приживания, в новой
А так да, шикарно, нашим бы там построить чего нибудь..
Все снести к такой то матери, потом вот посадить какие то веточки
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