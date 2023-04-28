Отправлено: - 21:18

Кушмурунец23:

Любимый Мариуполь восстанавливают, красиво.

Цитата:Ну это, надо смотреть, когда восстановят, и не будет километровых очередей за водой и продуктами.Может лучше Новокузнецк привести в пример, тот же Норильск..Чтоб равное соотношение было.Мариуполь город рай все таки, пляжи, европейское качество, на берегу моря, индустриальный гигант.Чего на него то равняться?Костанай там и рядом никогда не стоял..