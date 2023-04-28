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≡ "Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов обновят в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46683
"Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов обновят в Костанае
Отправлено: 28.04.23 - 17:02
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- У большинства фонтанов просто обновим чаши, а фонтан с бегемотиком в Центральном сквере вообще уберем, - сообщил сегодня на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25072
Re: "Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов...
Отправлено: 28.04.23 - 17:02
#1
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С Рудного что ли опять слямзили, потому что фонтанам хана?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1333
Re: "Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов...
Отправлено: 28.04.23 - 19:58
#2
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«Вместо него будет пешеходный фонтан. Люди смогут идти, наступать и будет литься вода.»
Всё так просто со слов чиновника, как будто телевизор купил и воткнул и смотри. У нас ничего нормально работающего не бывает. Вангую: с помпой введут, а потом то работает, то не работает, а следом и сломается быстро.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25072
"Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов обновят в Костанае
Отправлено: 28.04.23 - 21:10
#3
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Лучше бы вернули лебедей, лицо нашего города.
С дуру его наши снесли, лобызая перед Святым.
Еще и прокуратуру перенети в другое место, здание снести..
Так было бы лучше для города..
Но Путин же..
Наши власти не распрямляя горба своего, на все понты готовы перед ним..
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