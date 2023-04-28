Re: "Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов...

Отправлено: - 19:58

«Вместо него будет пешеходный фонтан. Люди смогут идти, наступать и будет литься вода.»

Всё так просто со слов чиновника, как будто телевизор купил и воткнул и смотри. У нас ничего нормально работающего не бывает. Вангую: с помпой введут, а потом то работает, то не работает, а следом и сломается быстро.