Отправлено: - 19:01

drakon:

20 лет назад, она была по колено...

Цитата:Она сама по себе вырастет, если не дай Бог не придёт новый Аким , который решит, что металлические изгороди лучше. Я всё таки за реформу местного самоуправления, за выборы Акимов городов, чтобы они были хозяевами города.