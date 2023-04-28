Отправлено: - 18:20

юля елиссева:

Не приедет Путин в Кустанай.

Цитата:Ну двойник то точно приедит.Он даже руку жмет тем, кто не проходил карантин и водит авто перед носом у промышленных грузовиков, которые его подркзают, и не боится..Наверняка пройдется по нашим лесопосадкам..Нам какая разница, двойник или нет..Ну а тот, да, стол на 38.5 метров..Другая история..