Отправлено: - 16:20

Гога:

---Да нет такого закона !!!

Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя)



Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:



1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан";

Статья 8. Употребление языков



Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.



В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.

Статья 11. Язык ответов на обращения граждан



Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.

[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2023 - 16:35]

Цитата:Есть закон о правах потребителя. И там есть тонкий момент:Цитата:И в некоторых моментах предоставить информацию=обслужить.Есть ещё Закон о языках. Там есть вот такое:Цитата:То есть основным (в работе негосударственных организаций, в т.ч. и магазинах) является казахский, а русский - если есть на то необходимость.Ещё есть статья 11:Цитата:Можно сказать что обращение гражданина в магазине - это его обращение в негосударственную организацию.Так что де-юре все должны. А вот де-факто государство делает очень мало усилий для изучения гражданами государственного языка. Ну и перевес в распространенности пока на стороне русского языка.