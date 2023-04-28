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≡ "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46683
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 17:44
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Брифинг по озеленению областного центра провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2966
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 28.04.23 - 17:44
#1
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Не приедет Путин в Кустанай. К осени Украинская армия освободит и Крым и Донбасс и все остальные оккупированные территории. Не до визитов будет Путину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25065
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 28.04.23 - 18:20
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Не приедет Путин в Кустанай.

Ну двойник то точно приедит.
Он даже руку жмет тем, кто не проходил карантин и водит авто перед носом у промышленных грузовиков, которые его подркзают, и не боится..
Наверняка пройдется по нашим лесопосадкам..
Нам какая разница, двойник или нет..
Ну а тот, да, стол на 38.5 метров..
Другая история..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15685
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 28.04.23 - 18:21
#3
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Цитата:
юля елиссева:
К осени

2-3 недели, максимум - пять(с).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25065
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 18:22
#4
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Цитата:
Victor Yang:
2-3 недели, максимум - пять(

И ваши цели будут решены?
Какой позитивный патриот..
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
208
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 28.04.23 - 18:37
#5
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Цитата:
юля елиссева:

Будем смотреть кто дольше продержится высаженные деревца или укр армия.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1963
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 28.04.23 - 18:50
#6
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деревца по сравнению с солдатами с двух сторон это ничто, люди погибают к сожалению
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1963
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 28.04.23 - 18:54
#7
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Цитата:
андрей 117:
Будем смотреть кто дольше продержится

Мы смотрим войну по телевизору, а для кого то это реальные потери, поэтому не будем иронизировать
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