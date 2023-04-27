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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
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Я робот(Пользователи)
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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:23
Цитата:
Опять пользуешься тем, что не понимаешь о чем речь.
В Республиках.
Да.
Но не по стране в целом.
У нас республик нет и не нужно опять цедить то одно и тоже уже лет десять..
Балабол:
в республиках
в республиках
Опять пользуешься тем, что не понимаешь о чем речь.
В Республиках.
Да.
Но не по стране в целом.
У нас республик нет и не нужно опять цедить то одно и тоже уже лет десять..
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:30
Цитата:
Дон Хулио или как там еще, 100С, дядя Ваня, Филип Филипыч, че сказать то конкретного хотел?
Балабол:
А за враньё, р
А за враньё, р
Дон Хулио или как там еще, 100С, дядя Ваня, Филип Филипыч, че сказать то конкретного хотел?
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:47
Цитата:
abaika95:--- и где это сказано ?
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:57
Цитата:
---Ты не подменяй понятия - Герой Советского Союза - это официальное звание , которое давалось не только за подвиги на войне , но и в мирное время (космонавты ) . А вот если ты скажешь - мой дед - герой Великой Отечественной - только поддержу тебя . Ты разницу уловил , или как всегда ?? Сен түсіндің бе разницу ??
111:
Хочешь сказать,
Хочешь сказать,
---Ты не подменяй понятия - Герой Советского Союза - это официальное звание , которое давалось не только за подвиги на войне , но и в мирное время (космонавты ) . А вот если ты скажешь - мой дед - герой Великой Отечественной - только поддержу тебя . Ты разницу уловил , или как всегда ?? Сен түсіндің бе разницу ??
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:00
Цитата:
--Где это сказано ?
abaika95:
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
--Где это сказано ?
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:05
Цитата:
---Смешно , но это вроде ты не совсем понимаешь ?!?!
111:
что не понимаешь о чем речь.
что не понимаешь о чем речь.
---Смешно , но это вроде ты не совсем понимаешь ?!?!
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:07
Цитата:
----Так в чем вопрос - сделаем.
111:
У нас республик нет
У нас республик нет
----Так в чем вопрос - сделаем.
(Уважаемые пользователи)
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- 15685
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:20
Цитата:
Есть закон о правах потребителя. И там есть тонкий момент:
Цитата:
И в некоторых моментах предоставить информацию=обслужить.
Есть ещё Закон о языках. Там есть вот такое:
Цитата:
То есть основным (в работе негосударственных организаций, в т.ч. и магазинах) является казахский, а русский - если есть на то необходимость.
Ещё есть статья 11:
Цитата:
Можно сказать что обращение гражданина в магазине - это его обращение в негосударственную организацию.
Так что де-юре все должны. А вот де-факто государство делает очень мало усилий для изучения гражданами государственного языка. Ну и перевес в распространенности пока на стороне русского языка.
[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2023 - 16:35]
Гога:
---Да нет такого закона !!!
---Да нет такого закона !!!
Есть закон о правах потребителя. И там есть тонкий момент:
Цитата:
Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя)
Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:
1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан";
Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:
1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан";
И в некоторых моментах предоставить информацию=обслужить.
Есть ещё Закон о языках. Там есть вот такое:
Цитата:
Статья 8. Употребление языков
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
То есть основным (в работе негосударственных организаций, в т.ч. и магазинах) является казахский, а русский - если есть на то необходимость.
Ещё есть статья 11:
Цитата:
Статья 11. Язык ответов на обращения граждан
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Можно сказать что обращение гражданина в магазине - это его обращение в негосударственную организацию.
Так что де-юре все должны. А вот де-факто государство делает очень мало усилий для изучения гражданами государственного языка. Ну и перевес в распространенности пока на стороне русского языка.
[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2023 - 16:35]
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:24
Комментарий удален модератором.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:26
Комментарий удален модератором.
Т
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- 1670
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 17:08
Прошу не отклоняться от темы статьи. Последние комментарии удалены как раз из-за этого.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 17:53
Цитата:
В прошлом году был свидетелем одного забавного случая. В 4 поликлинике г.Костаная встретил товарища и когда вместе с ним поднимались по лестнице, вниз спускались врач и пациент, последний на вид пенсионного возраста, оба азиатской внешности. При этом, врач говорила на русском языке, пациент просил врача говорить на казахском языке - Сіз маған қазақ тілінде түсіндіріңіз (Вы мне объясняйте на казахском языке).
Товарищ мне пояснил, что пациент Владимир Александрович, затем поздоровался с ним и назвал Жетписом. На казахском языке переговорили, о семье, здоровье и пошли по своим делам.
Попозже, когда вышли на улицу, спросил у товарища, почему у него два имени? Оказывается, ныне Жетпис ага, в детские годы вместе с родной старшей сестрой и родителями проживали в России, ещё при СССР. Родители погибли, после чего их поместили в детский дом. Сестре дали имя и отчество Зинаида Александровна, а ему Владимир Александрович. Впоследствии Зинаида Александровна поступает учиться в г. Челябинск, там знакомится со своим будущим мужем. Затем едут на родину мужа в Джангельдинский район (Торгай). Соответственно Зинаида и Владимир не владели казахским языком, но по происшествию времени выучили. Со слов товарища Зинаида Александровна в своё время работала директором Наурзумского заповедника, ныне проживает в областном центре.
Со слов, когда Жетпис ага, только переехал в Торгай и не владел казахским языком, пас баранов в степи. В один прекрасный день в степи, к нему обратился всадник на лошади - ауылға қалай жылдамырақ баруға болады? (Как можно быстрее добраться до аула). Житпису ага видимо было неудобно и ответил, что он не казах и не понимает что он ему говорит. Всадник, якобы сказал - тегіңді (нецензурная брань), қазақ екен шығар десем (...думал қазах), и поскакал на лошади далее.
[Исправлено: Kairat stayer, 28.04.2023 - 17:55]
[Исправлено: Kairat stayer, 28.04.2023 - 18:36]
Vit:
Я предлагал такую версию. Вставлять в предложение олно - два казахских слова. Так мы быстрей научимся.
Я предлагал такую версию. Вставлять в предложение олно - два казахских слова. Так мы быстрей научимся.
В прошлом году был свидетелем одного забавного случая. В 4 поликлинике г.Костаная встретил товарища и когда вместе с ним поднимались по лестнице, вниз спускались врач и пациент, последний на вид пенсионного возраста, оба азиатской внешности. При этом, врач говорила на русском языке, пациент просил врача говорить на казахском языке - Сіз маған қазақ тілінде түсіндіріңіз (Вы мне объясняйте на казахском языке).
Товарищ мне пояснил, что пациент Владимир Александрович, затем поздоровался с ним и назвал Жетписом. На казахском языке переговорили, о семье, здоровье и пошли по своим делам.
Попозже, когда вышли на улицу, спросил у товарища, почему у него два имени? Оказывается, ныне Жетпис ага, в детские годы вместе с родной старшей сестрой и родителями проживали в России, ещё при СССР. Родители погибли, после чего их поместили в детский дом. Сестре дали имя и отчество Зинаида Александровна, а ему Владимир Александрович. Впоследствии Зинаида Александровна поступает учиться в г. Челябинск, там знакомится со своим будущим мужем. Затем едут на родину мужа в Джангельдинский район (Торгай). Соответственно Зинаида и Владимир не владели казахским языком, но по происшествию времени выучили. Со слов товарища Зинаида Александровна в своё время работала директором Наурзумского заповедника, ныне проживает в областном центре.
Со слов, когда Жетпис ага, только переехал в Торгай и не владел казахским языком, пас баранов в степи. В один прекрасный день в степи, к нему обратился всадник на лошади - ауылға қалай жылдамырақ баруға болады? (Как можно быстрее добраться до аула). Житпису ага видимо было неудобно и ответил, что он не казах и не понимает что он ему говорит. Всадник, якобы сказал - тегіңді (нецензурная брань), қазақ екен шығар десем (...думал қазах), и поскакал на лошади далее.
[Исправлено: Kairat stayer, 28.04.2023 - 17:55]
[Исправлено: Kairat stayer, 28.04.2023 - 18:36]
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 18:21
Цитата:
Объясню, я лишь ответил на провокационные вопросы, которые мне лично отправили.
Тимур Гафуров:
Прошу не отклоняться от темы статьи.
Прошу не отклоняться от темы статьи.
Объясню, я лишь ответил на провокационные вопросы, которые мне лично отправили.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 18:28
Ещё один, на мой взгляд забавный случай, связанный с бытом и языком, рассказал ранее, другой товарищ.
Со слов, во время репрессии, его дед был в ссылке Сибири. После отбывания наказания, оттуда привез домой невесту, по национальности она была ногайкой. Когда она стала официальной женой, после того как расписались, молодожёнам выделили отдельное жилье. Молодая жена, звали ее Батима, сварила мясо и поставила на дастархан. Однако, мясо почему-то было без костей. Тогда дед спросил у неё, где кости? Супруга, в свою очередь ответила - қазақлярға ет, собакаларға сүйекляры (казахам мясо, собакам кости). Деду конечно пришлось разъяснить, что казахи тоже хорошо грызут кости и по обычаям мясо должно быть с костями. Ну и конечно собаки без еды не должны оставаться и.т.д. Батима аже была умной, красивой и уважаемой, не только жителями ихнего аула.
Со слов, во время репрессии, его дед был в ссылке Сибири. После отбывания наказания, оттуда привез домой невесту, по национальности она была ногайкой. Когда она стала официальной женой, после того как расписались, молодожёнам выделили отдельное жилье. Молодая жена, звали ее Батима, сварила мясо и поставила на дастархан. Однако, мясо почему-то было без костей. Тогда дед спросил у неё, где кости? Супруга, в свою очередь ответила - қазақлярға ет, собакаларға сүйекляры (казахам мясо, собакам кости). Деду конечно пришлось разъяснить, что казахи тоже хорошо грызут кости и по обычаям мясо должно быть с костями. Ну и конечно собаки без еды не должны оставаться и.т.д. Батима аже была умной, красивой и уважаемой, не только жителями ихнего аула.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1963
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 19:18
Цитата:
Был не прав извините, просто я был во многих местах РФ. И нигде даже намёка нет на другой гос. язык. В том числе и в Якутии, в Тыве В Удмуртии.
Балабол:
Государственные языки в республиках Российской Федерации Федерацииабазинский язык (Карачаево-Черкесия).адыгейский язык (Адыгея).алтайский язы
Государственные языки в республиках Российской Федерации Федерацииабазинский язык (Карачаево-Черкесия).адыгейский язык (Адыгея).алтайский язы
Был не прав извините, просто я был во многих местах РФ. И нигде даже намёка нет на другой гос. язык. В том числе и в Якутии, в Тыве В Удмуртии.
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