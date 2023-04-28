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≡ Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46683
Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
Отправлено: 28.04.23 - 18:10
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Компания PepsiCo представила новинку в Казахстане — чипсы Lay’s «Бешбармак». Lay’s давно хотел порадовать казахстанцев и создал первый вкус эксклюзивно для Казахстана.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25834
Re: Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s...
Отправлено: 28.04.23 - 18:10
#1
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Круто.Поел чипсы и вроде - беш... :lol: :oops:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2966
Re: Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s...
Отправлено: 28.04.23 - 18:18
#2
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нет у казахов такого блюда - Бешбармак. Это даже звучит не по-казахски. Есть - ЕТ!
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