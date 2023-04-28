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≡ "Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов обновят в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46680
"Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов обновят в Костанае
Отправлено: 28.04.23 - 17:02
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- У большинства фонтанов просто обновим чаши, а фонтан с бегемотиком в Центральном сквере вообще уберем, - сообщил сегодня на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Re: "Пешеходный вместо бегемотика" - Шесть фонтанов...
Отправлено: 28.04.23 - 17:02
#1
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С Рудного что ли опять слямзили, потому что фонтанам хана?
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