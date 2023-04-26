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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.04.23 - 15:03
#8326
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Заправка Шелл. 95-й, 1.93 евро,
за 1 литр... :lol: :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12243
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.04.23 - 16:04
#8327
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Цитата:
drakon:
Не отчаивайся. Мы скоро догоним вас. По продуктам догнали, щас и по топливу и по комуналки догоним.
Интереснно если у нас бензин будет стоить 2 евро сколько тогда хлеб с колбасой будет?)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.23 - 12:09
#8328
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Цитата:
Vit:
если у нас бензин будет стоить 2 евро сколько тогда хлеб с колбасой будет?)

Мне это тоже - интересно... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.23 - 17:29
#8329
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.23 - 18:15
#8330
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Мой обед был сегодня.
Золотой Дракон... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 27.04.2023 - 18:18]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 16:05
#8331
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Витя, ну сколькл тебе - говорить?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 16:21
#8332
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 16:25
#8333
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Вот, она - живая изгородь.
Как ткт лошадь пролезет?... :-(

[Исправлено: drakon, 28.04.2023 - 16:25]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 16:28
#8334
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Человек не сможет... :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 16:36
#8335
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Дракоша на следующую неделю просто Пользователь?
За удаления?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12243
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 16:50
#8336
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Цитата:
drakon:
На такую живую изгородь надо 500 лярдов, а у нас есть только 500 лямов. Поэтому в целях экономии сделаем по колено)) и лошадям удобно и людям перепрыгивать.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 16:56
#8337
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Цитата:
111:
следующую неделю просто Пользователь?

Как - получится... ;-) :-P

[Исправлено: drakon, 28.04.2023 - 16:58]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.23 - 17:07
#8338
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Цитата:
Vit:
Поэтому в целях экономии сделаем по колено))

20 лет назад, она была по колено... :lol: ;-)
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