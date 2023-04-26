Отправлено: - 16:04

drakon:

Цитата:Не отчаивайся. Мы скоро догоним вас. По продуктам догнали, щас и по топливу и по комуналки догоним.Интереснно если у нас бензин будет стоить 2 евро сколько тогда хлеб с колбасой будет?)