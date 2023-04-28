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≡ «Чтобы не было, как в Экибастузе» - Весенняя опрессовка теплосетей начнется 10 мая в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46680
«Чтобы не было, как в Экибастузе» - Весенняя опрессовка теплосетей начнется 10 мая в Костанае
Отправлено: 28.04.23 - 15:16
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- Когда в нашем городе были ПКСК, в каждой такой организации был человек, ответственный за опрессовку. Как сейчас будут работать ОСИ, мы не знаем, - отметил главный инженер теплового района ГКП «КТЭК» Валерий ГОВОРИН.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
105
Re: «Чтобы не было, как в Экибастузе» - Весенняя опрессовка...
Отправлено: 28.04.23 - 15:16
#1
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Почему руководство города при аварийном состоянии теплосетей выделяет 595 млн на озеленение ? Почему нельзя выделить половину на ремонт теплосетей, а озеленение продолжить в 2024 ? Прорвет трубы и затопит кипятком все насаждения. вспомним порыв в прошлом году возле Рахата, какой фонтан был.Странная политики. Или считают , что теплосети должны ремонтироваться за счет жителей? Но озеленение тоже оплачивают люди. только немного по-другому. Или не так все критично с теплосетями?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1183
Re: «Чтобы не было, как в Экибастузе» - Весенняя опрессовка...
Отправлено: 28.04.23 - 16:22
#2
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Цитата:
71422:
Странная политики

Рванёт конечно,дело времени. Надо гумно выгребать,а они цветочки сажают. В бюджете каждый год профицит! Дайте вы деньги эти лишние коммунальщикам! Работать за эти копейки никто не будет в КТЭКе! Вам что Экибаз не пример? Но у нас всё странно..
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