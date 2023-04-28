Re: «Чтобы не было, как в Экибастузе» - Весенняя опрессовка...

Отправлено: - 15:16

Почему руководство города при аварийном состоянии теплосетей выделяет 595 млн на озеленение ? Почему нельзя выделить половину на ремонт теплосетей, а озеленение продолжить в 2024 ? Прорвет трубы и затопит кипятком все насаждения. вспомним порыв в прошлом году возле Рахата, какой фонтан был.Странная политики. Или считают , что теплосети должны ремонтироваться за счет жителей? Но озеленение тоже оплачивают люди. только немного по-другому. Или не так все критично с теплосетями?