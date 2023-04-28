Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Чтобы не было, как в Экибастузе» - Весенняя опрессовка теплосетей начнется 10 мая в Костанае
«Чтобы не было, как в Экибастузе» - Весенняя опрессовка теплосетей начнется 10 мая в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать