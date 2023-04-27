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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
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Я робот(Пользователи)
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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:23
Цитата:
Опять пользуешься тем, что не понимаешь о чем речь.
В Республиках.
Да.
Но не по стране в целом.
У нас республик нет и не нужно опять цедить то одно и тоже уже лет десять..
Балабол:
в республиках
в республиках
Опять пользуешься тем, что не понимаешь о чем речь.
В Республиках.
Да.
Но не по стране в целом.
У нас республик нет и не нужно опять цедить то одно и тоже уже лет десять..
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:30
Цитата:
Дон Хулио или как там еще, 100С, дядя Ваня, Филип Филипыч, че сказать то конкретного хотел?
Балабол:
А за враньё, р
А за враньё, р
Дон Хулио или как там еще, 100С, дядя Ваня, Филип Филипыч, че сказать то конкретного хотел?
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:47
Цитата:
abaika95:--- и где это сказано ?
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:57
Цитата:
---Ты не подменяй понятия - Герой Советского Союза - это официальное звание , которое давалось не только за подвиги на войне , но и в мирное время (космонавты ) . А вот если ты скажешь - мой дед - герой Великой Отечественной - только поддержу тебя . Ты разницу уловил , или как всегда ?? Сен түсіндің бе разницу ??
111:
Хочешь сказать,
Хочешь сказать,
---Ты не подменяй понятия - Герой Советского Союза - это официальное звание , которое давалось не только за подвиги на войне , но и в мирное время (космонавты ) . А вот если ты скажешь - мой дед - герой Великой Отечественной - только поддержу тебя . Ты разницу уловил , или как всегда ?? Сен түсіндің бе разницу ??
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:00
Цитата:
--Где это сказано ?
abaika95:
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
--Где это сказано ?
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:05
Цитата:
---Смешно , но это вроде ты не совсем понимаешь ?!?!
111:
что не понимаешь о чем речь.
что не понимаешь о чем речь.
---Смешно , но это вроде ты не совсем понимаешь ?!?!
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:07
Цитата:
----Так в чем вопрос - сделаем.
111:
У нас республик нет
У нас республик нет
----Так в чем вопрос - сделаем.
(Уважаемые пользователи)
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- 15684
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:20
Цитата:
Есть закон о правах потребителя. И там есть тонкий момент:
Цитата:
И в некоторых моментах предоставить информацию=обслужить.
Есть ещё Закон о языках. Там есть вот такое:
Цитата:
То есть основным (в работе негосударственных организаций, в т.ч. и магазинах) является казахский, а русский - если есть на то необходимость.
Ещё есть статья 11:
Цитата:
Можно сказать что обращение гражданина в магазине - это его обращение в негосударственную организацию.
Так что де-юре все должны. А вот де-факто государство делает очень мало усилий для изучения гражданами государственного языка. Ну и перевес в распространенности пока на стороне русского языка.
[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2023 - 16:35]
Гога:
---Да нет такого закона !!!
---Да нет такого закона !!!
Есть закон о правах потребителя. И там есть тонкий момент:
Цитата:
Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя)
Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:
1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан";
Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:
1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан";
И в некоторых моментах предоставить информацию=обслужить.
Есть ещё Закон о языках. Там есть вот такое:
Цитата:
Статья 8. Употребление языков
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
То есть основным (в работе негосударственных организаций, в т.ч. и магазинах) является казахский, а русский - если есть на то необходимость.
Ещё есть статья 11:
Цитата:
Статья 11. Язык ответов на обращения граждан
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Можно сказать что обращение гражданина в магазине - это его обращение в негосударственную организацию.
Так что де-юре все должны. А вот де-факто государство делает очень мало усилий для изучения гражданами государственного языка. Ну и перевес в распространенности пока на стороне русского языка.
[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2023 - 16:35]
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:24
Комментарий удален модератором.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:26
Комментарий удален модератором.
Т
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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 17:08
Прошу не отклоняться от темы статьи. Последние комментарии удалены как раз из-за этого.
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