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≡ Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46680
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
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В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:23
#90
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Цитата:
Балабол:
в республиках

Опять пользуешься тем, что не понимаешь о чем речь.
В Республиках.
Да.
Но не по стране в целом.
У нас республик нет и не нужно опять цедить то одно и тоже уже лет десять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:30
#91
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Цитата:
Балабол:
А за враньё, р

Дон Хулио или как там еще, 100С, дядя Ваня, Филип Филипыч, че сказать то конкретного хотел?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7563
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:47
#92
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Цитата:
abaika95:
магазин обязан обслуживать людей на двух языках
--- и где это сказано ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7563
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 15:57
#93
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Цитата:
111:
Хочешь сказать,

---Ты не подменяй понятия - Герой Советского Союза - это официальное звание , которое давалось не только за подвиги на войне , но и в мирное время (космонавты ) . А вот если ты скажешь - мой дед - герой Великой Отечественной - только поддержу тебя . Ты разницу уловил , или как всегда ?? Сен түсіндің бе разницу ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7563
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:00
#94
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Цитата:
abaika95:
магазин обязан обслуживать людей на двух языках

--Где это сказано ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7563
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:05
#95
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Цитата:
111:
что не понимаешь о чем речь.

---Смешно , но это вроде ты не совсем понимаешь ?!?!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7563
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:07
#96
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Цитата:
111:
У нас республик нет

----Так в чем вопрос - сделаем.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15684
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:20
#97
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Цитата:
Гога:
---Да нет такого закона !!!

Есть закон о правах потребителя. И там есть тонкий момент:
Цитата:
Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя)

Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:

1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан";

И в некоторых моментах предоставить информацию=обслужить.
Есть ещё Закон о языках. Там есть вот такое:
Цитата:
Статья 8. Употребление языков

Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.

В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.

То есть основным (в работе негосударственных организаций, в т.ч. и магазинах) является казахский, а русский - если есть на то необходимость.
Ещё есть статья 11:
Цитата:
Статья 11. Язык ответов на обращения граждан

Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.

Можно сказать что обращение гражданина в магазине - это его обращение в негосударственную организацию.
Так что де-юре все должны. А вот де-факто государство делает очень мало усилий для изучения гражданами государственного языка. Ну и перевес в распространенности пока на стороне русского языка.

[Исправлено: Victor Yang, 28.04.2023 - 16:35]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:24
#98
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25062
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 16:26
#99
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1670
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 17:08
#100
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Прошу не отклоняться от темы статьи. Последние комментарии удалены как раз из-за этого.
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