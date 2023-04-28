Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...

Отправлено: - 14:20

Вопрос по кизильнику. Будут случаи, когда наши доблестные механизаторы снегоуборочной техники зимой снесут напрочь часть этой изгороди (если приживется). Как случаются и дтп, когда вылетает машина на обочину... там пофиг, забор, столб или кизильник. Кто будет восстанавливать эти пробелы?



Видел, что сосны сажают прямо с льняными мешками на корнях. Причем обмотаны прочной полипропиленовой веревкой. Да, мешки допускаются, разложатся в земле... но при хорошем поливе и развязывании вокруг ствола. Вопрос. Снимают ли веревки?



Интересно было бы знать названия удобрений и корнестимуляторов?