Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная прокомментировал закупку сосен, пирамидальных тополей и кизильника в Башкирии
Отправлено: 28.04.23 - 13:42
В Костанае продолжается озеленение на двух проспектах - Абая и Назарбаева - и пяти улицах: Тәуелсіздік, Бородина, Л. Беды, Дощанова и Доненбаевой. Аким города ответил на запрос "НГ" по тем моментам озеленения, которые больше всего волнуют жителей. Читать новость
Вопрос по кизильнику. Будут случаи, когда наши доблестные механизаторы снегоуборочной техники зимой снесут напрочь часть этой изгороди (если приживется). Как случаются и дтп, когда вылетает машина на обочину... там пофиг, забор, столб или кизильник. Кто будет восстанавливать эти пробелы?
Видел, что сосны сажают прямо с льняными мешками на корнях. Причем обмотаны прочной полипропиленовой веревкой. Да, мешки допускаются, разложатся в земле... но при хорошем поливе и развязывании вокруг ствола. Вопрос. Снимают ли веревки?
Интересно было бы знать названия удобрений и корнестимуляторов?
Раньше изгородь делали из акации и шиповника, у нас на горького в Рудном лет так пятнадцать назад по жалобе трудящихся выкорчевали все эти живые изгороди, потому что внезапно выбегали кошки-собаки, однажды даже лошадь с телегой, про детей и старушек деликатно промолчу.
сайлау курманов: живые изгороди, потому что внезапно выбегали кошки-собаки, однажды даже лошадь с телегой,
Забавный случай был со знакомым. Когда еще живая изгородь была на ул.50 лет Октября, ныне Дулатова. Между Севером и старой двухэтажкой на другой стороне. Бежал он через эти кусты, а по дороге ехала какая-то легковушка. Никто друг друга не видел. И дядька вывалился прям на капот... от локтей сделал даже вмятины. Сунул водителю денюшку и дальше побежал)
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