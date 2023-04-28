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≡ Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная прокомментировал закупку сосен, пирамидальных тополей и кизильника в Башкирии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46680
Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная прокомментировал закупку сосен, пирамидальных тополей и кизильника в Башкирии
Отправлено: 28.04.23 - 13:42
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В Костанае продолжается озеленение на двух проспектах - Абая и Назарбаева - и пяти улицах: Тәуелсіздік, Бородина, Л. Беды, Дощанова и Доненбаевой. Аким города ответил на запрос "НГ" по тем моментам озеленения, которые больше всего волнуют жителей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13701
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 13:42
#1
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Цитата:
Озеленение за 595 227 668 тенге


сейчас все жители города такие-


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9123
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 14:20
#2
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Вопрос по кизильнику. Будут случаи, когда наши доблестные механизаторы снегоуборочной техники зимой снесут напрочь часть этой изгороди (если приживется). Как случаются и дтп, когда вылетает машина на обочину... там пофиг, забор, столб или кизильник. Кто будет восстанавливать эти пробелы?

Видел, что сосны сажают прямо с льняными мешками на корнях. Причем обмотаны прочной полипропиленовой веревкой. Да, мешки допускаются, разложатся в земле... но при хорошем поливе и развязывании вокруг ствола. Вопрос. Снимают ли веревки?

Интересно было бы знать названия удобрений и корнестимуляторов?
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
207
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 14:46
#3
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Вся эта живая изгородь до первой чистки снега.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15684
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 14:55
#4
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Цитата:
Применение живой изгороди вдоль проезжей части дорог не противоречит требованиям и нормам ГОСТа

Источник:

Цитата:
По требованиям ГОСТа есть места, где металлические ограждения необходимы

Источник:

Это какой-то секретный ГОСТ? Ни номера, ни названия.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12243
Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная прокомментировал закупку сосен, пирамидальных тополей и кизильника в Башкирии
Отправлено: 28.04.23 - 15:21
#5
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А кто вам сказал что стоит цель выжить деревьям до зимы? Бабосики освоины. Жизнь продолжается-крузаки обновляются))
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
108
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 15:22
#6
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Там лрт здесь деревья. Опять не получится
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
108
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 15:22
#7
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Уже 100 раз доказали
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7563
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 15:25
#8
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---*Стоит отметить, что поставщик в рамках гарантии обязуется в течение трех лет производить замену саженцев, которые не приживутся.*** ---прогорят поставщики , никто не будет здесь ухаживать .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6053
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 15:27
#9
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Раньше изгородь делали из акации и шиповника, у нас на горького в Рудном лет так пятнадцать назад по жалобе трудящихся выкорчевали все эти живые изгороди, потому что внезапно выбегали кошки-собаки, однажды даже лошадь с телегой, про детей и старушек деликатно промолчу.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
131
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 15:50
#10
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Все дружно вспомним обсуждение два года назад возле гор больницы "высадки", ну и где там пышный лес!!!!!!!!!!! Кто то там кричал супер деревья приживутся , так и тут будет
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9123
Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная прокомментировал закупку сосен, пирамидальных тополей и кизильника в Башкирии
Отправлено: 28.04.23 - 16:10
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
живые изгороди, потому что внезапно выбегали кошки-собаки, однажды даже лошадь с телегой,

Забавный случай был со знакомым. Когда еще живая изгородь была на ул.50 лет Октября, ныне Дулатова. Между Севером и старой двухэтажкой на другой стороне. Бежал он через эти кусты, а по дороге ехала какая-то легковушка. Никто друг друга не видел. И дядька вывалился прям на капот... от локтей сделал даже вмятины. Сунул водителю денюшку и дальше побежал)
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