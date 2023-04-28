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≡ Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная прокомментировал закупку сосен, пирамидальных тополей и кизильника в Башкирии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46677
Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная прокомментировал закупку сосен, пирамидальных тополей и кизильника в Башкирии
Отправлено: 28.04.23 - 13:42
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В Костанае продолжается озеленение на двух проспектах - Абая и Назарбаева - и пяти улицах: Тәуелсіздік, Бородина, Л. Беды, Дощанова и Доненбаевой. Аким города ответил на запрос "НГ" по тем моментам озеленения, которые больше всего волнуют жителей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13701
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 13:42
#1
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Цитата:
Озеленение за 595 227 668 тенге


сейчас все жители города такие-


Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9122
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 14:20
#2
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Вопрос по кизильнику. Будут случаи, когда наши доблестные механизаторы снегоуборочной техники зимой снесут напрочь часть этой изгороди (если приживется). Как случаются и дтп, когда вылетает машина на обочину... там пофиг, забор, столб или кизильник. Кто будет восстанавливать эти пробелы?

Видел, что сосны сажают прямо с льняными мешками на корнях. Причем обмотаны прочной полипропиленовой веревкой. Да, мешки допускаются, разложатся в земле... но при хорошем поливе и развязывании вокруг ствола. Вопрос. Снимают ли веревки?

Интересно было бы знать названия удобрений и корнестимуляторов?
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а
* андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
207
Re: Озеленение за 595 227 668 тенге - Аким Костаная...
Отправлено: 28.04.23 - 14:46
#3
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Вся эта живая изгородь до первой чистки снега.
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