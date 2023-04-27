Отправлено: - 11:15

Victor Yang:

Но капитализм не только там. В Европе тоже капитализм, но, кажется, социальней социализма

drakon:

Я тлже смотрю Американские фидьмы. Борат, например

Цитата:в европе на повестке левая идеячтобы плебс не бунтовал они под видом социализма толкают такой же капитализмв сша же истинный чистый капитализм со всеми его перекосами то в фашизацию то в либерализацию секс меньшинств, все движения у них важны и ценны кроме рабочихЦитата:хороший фильм-карикатура на американских обывателей и про их по сути фашистские и расистские взгляды на мирмолодец-смотри дальше и познавай