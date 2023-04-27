Отправлено: - 11:27

Victor Yang:

За такую фразу можно и за сепаратизм ответить

Victor Yang:

А если будут туда заходить только кричащие о своих правах, то и отношение к языку будет не очень хорошее и учить его желания попросту не появится.

Victor Yang:

Но в условиях небольшого спроса на язык и предложения работников со знанием языка - попросту накинут ценник на товары "на штраф" и всё - раз в полгода можно будет и штраф заплатить за счет покупателей.

JereK:

Вы тут логического противоречия не наблюдаете? Если он не способен обслужить "большую часть населения", то как он вообще работает?

JereK:

Если эта "большая часть населения" действительно существует, рынок сам расставит все по своим местам, и штрафы не понадобятся.

Цитата:можноа можно быть и юридически грамотным чтобы понимать где надо пугать доносами а где нетЦитата:заходить могут всякие и кричащие и не кричащиеклиент всегда права если продавец элементарно не знает язык он и не поймет о чем у него тут клиент кричит,может он помощи проситЦитата:не накинетлюбая проверка департамента по регулировке цен выявит искусственную наценкуи даст по шееда и никто не будет брать товар у него с накруткой когда рядом есть товар дешевле и продавец знающий два языказакон рынкаЦитата:парадокс казахстанской системы обслуживанияЦитата:рынок уже регулируетно кое кому легче поскандалить с аргументом "я не буду учить язык я русская" чем взять и выучить чтобы обслуживать клиентов на гос языкеили думаете все эти языковые рейды на ровном месте возникли и за ними не было накапливания недовольства граждан?