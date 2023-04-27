Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики. Читать новость
я в 1992 году в Минске помогал одному иранцу в гостинице,он говорил на плохом английском, администратор говорила только на русском, говорили об одном и том же. Он спрашивал:" Мне заплатить?", она ему говорила: Вы сейчас должны заплатить". Плохой английский я понимаю неплохо, но когда говорят носители языка понимаю с трудом. Кто хочет выучить казахский приглашаю в таксисты, процентов 50 уже говорят только на казахском, ну тут моя азиатская физиономия играет роль .Когда садятся сразу "Здравствуйте", а потом " Ой сиз казаксыз гой". Извините комп у меня тоже русскоязычный
Имеется в виду просьба обслужить на моем языке, безо всяких кувалд. Не путай с Россией.. Вот видишь. Хоть один вопрос разобрали. Что я не стану сдавать квартиру ни за какие деньги жигиту из аула. У меня есть договоры с подрядчиками, если нет, я их терпеливо жду. И уничтожать квартиру из за какого то жигита, который мне неизвестен вообще, не собираюсь, носителем какого бы языка он не был. Так что его я не обслужу.
Victor Yang: За такую фразу можно и за сепаратизм ответить
можно а можно быть и юридически грамотным чтобы понимать где надо пугать доносами а где нет Цитата:
Victor Yang: А если будут туда заходить только кричащие о своих правах, то и отношение к языку будет не очень хорошее и учить его желания попросту не появится.
заходить могут всякие и кричащие и не кричащие клиент всегда прав а если продавец элементарно не знает язык он и не поймет о чем у него тут клиент кричит,может он помощи просит Цитата:
Victor Yang: Но в условиях небольшого спроса на язык и предложения работников со знанием языка - попросту накинут ценник на товары "на штраф" и всё - раз в полгода можно будет и штраф заплатить за счет покупателей.
не накинет любая проверка департамента по регулировке цен выявит искусственную наценку и даст по шее да и никто не будет брать товар у него с накруткой когда рядом есть товар дешевле и продавец знающий два языка закон рынкаЦитата:
JereK: Вы тут логического противоречия не наблюдаете? Если он не способен обслужить "большую часть населения", то как он вообще работает?
парадокс казахстанской системы обслуживания Цитата:
JereK: Если эта "большая часть населения" действительно существует, рынок сам расставит все по своим местам, и штрафы не понадобятся.
рынок уже регулирует но кое кому легче поскандалить с аргументом "я не буду учить язык я русская" чем взять и выучить чтобы обслуживать клиентов на гос языке или думаете все эти языковые рейды на ровном месте возникли и за ними не было накапливания недовольства граждан?
maxsaf: Если предприятие или организация, оказывающая услуги, имеет хотя бы одного сотрудника, говорящего на казахском языке, то эта организация способна оказывать услуги на гос языке, а значит штрафовать предприятие не за что.
без проблем пусть покажут этого сотрудника и он стоит у прилавка постоянно но как видим на многих видео таких сотрудников рядом не оказывается Цитата:
maxsaf: Штрафовать работников не имеет смысла, так как работники в этом случае работают на саму организацию, которая и оказывает услуги.
продавец понятие юридическое обозначает услугодателя тоесть непосредственно юридическое лицо а там уже не важно на кого штраф упадет пусть владелец и человек у прилавка между собой выясняют
maxsaf: Я честно говоря плохо себе представляю человека в Казахстане, не говорящего на русском
сколько в казахстане не был? лет 20 уже?)) зайдешь в КГУ который сейчас КРУ и студенты большинством на казахском разговаривают русскую речь не везде услышишь новое поколение вот уже 2003-2005 годов рождения Цитата:
Добринцофф: Ты в суперы заходишь,часто там с продавцами общаешься?
частенько когда надо уточниться за товар обращаюсь к менеджерам в зале и на кассе элементарно человек на казахском обратиться к русскоязычному кассиру с просьбой списать его скидочный процент с карты суппермаркета-кассир сколько по времени лагать будет не понимая что от него хотят? хотя замечаю что в супермаркетах работники то как раз двумя языками владеют видать владельцам не нужны лишние проблемы с законом и общественным осуждением Цитата:
Добринцофф: Это смотря какой бизнес и какой ресторан,может получиться так что если тебе надо, то сам выучишь язык на котором обслуживают в этом ресторане,а нет так твои проблемы можешь валить ,другие придут.
это если бы француз пришел в наш ресторан и его никто бы не смог обслужить на французском то да это больше его проблемы но с гос языком не прокатит не можешь обслужить на гос языке получишь штраф Цитата:
Добринцофф: Вот допустим есть очень хороший врач который точно сможет вылечить больного,но вот не знает он гос.язык ты как считаешь кому в таком случае придётся учить язык больному или врачу?
врач обязан обслужить больного хоть каким образом,пусть переводчика ему нанимают иначе вылетит всегда в этом случаи проецируй на схожий пример ближе к себе представь в россии узкопрофильный врач туркмен в маленьком городе не знает русский язык, через сколько времени он из больницы и из страны вылетит? а за ним полетят полицейские и мфцшинки что ему гражданство и работу дали в гос учреждении? Цитата:
Добринцофф: А у нас любой казахоязычный гражданин без проблем говорит на русском.
ложное утверждение 20 летней давности основанное на вере что все как было в 90ые так и осталось уже поколение людей выросло что не знают русский язык и он им и не нужен отучились на гос языке и работают сугубо используя гос язык Цитата:
Добринцофф: Вообще в современном мире где у каждого есть смартфон с голосовым переводчиком,языковая проблема уже не стоит так остро.
магазин обязан обслуживать людей на двух языках а там через переводчика или роботов это клиенту не столь важно уже обслуживай или вылетайЦитата:
Добринцофф: Я допустим пока ехал в такси, без проблем разговаривал с тайцем водителем,мы минут 40 ехали, смеялись ,нашли общую тему для разговора,так что дело не в языке,а в людях.
дело в языке и людях которые считают что он не важен
maxsaf: Абайка, ну-ка разберись, чё Гугл не хочет по казахски говорить. Хотя подожди, в законе сказано что гражданин должен овладеть, но не сказано, что обязан пользоваться после овладения))
мне без разницы что токаев там советует важно что он делает) а делает он и ведет к определённой цели реальность такова сейчас что если человек на рабочем месте где он обслуживает население не может обслужить людей на гос языке он получит штраф а там пусть хоть тысячу аргументов приводит какая у него челюсть, какой у него гугол и что ему токаев советовал а он не внял советам и все остальное)
Вы все не правы. Могу привести в пример РФ, языков огромная куча, ни одного кроме русского не признано официальным. Как факт, якут Константин Константинов. Ни одного языка в развитие которого вкладывалось бы государство не существует. Татарский живёт за счёт крупной республики, а где ханты, манси, ительмены, чукчи.я уж не говорю о таких малочисленных народах как красногорцы и зыряне, они вымерли поди уж.Когда я служил, официальная численность красногорцев была 35 человек.
saba: Вы все не правы. Могу привести в пример РФ, языков огромная куча, ни одного кроме русского не признано официальным.
Государственные языки в республиках Российской Федерации Федерацииабазинский язык (Карачаево-Черкесия).адыгейский язык (Адыгея).алтайский язык (Республика Алтай).башкирский язык (Башкортостан).бурятский язык (Бурятия).ингушский язык (Ингушетия).кабардино-черкесский язык (Кабардино-Балкария (в конституции республики назван кабардинским языком), Карачаево-Черкесия (в конституции республики назван черкесским языком)).калмыцкий язык (Калмыкия).карачаево-балкарский язык (Кабардино-Балкария (в конституции республики назван балкарским языком), Карачаево-Черкесия (в конституции республики назван карачаевским языком)).коми язык (Республика Коми).крымскотатарский язык (Республика Крым[2])[3].марийский язык (Марий Эл).мокшанский язык (Мордовия).ногайский язык (Карачаево-Черкесия).осетинский язык (Северная Осетия — Алания).русский язык (все республики, включая Карелию, Донецкую Народную и Луганскую Народную, где он является единственным государственным).татарский язык (Татарстан).тувинский язык (Тыва).удмуртский язык (Удмуртия).украинский язык (Республика Крым[2])[3].хакасский язык (Хакасия).чеченский язык (Чечня).чувашский язык (Чувашия).эрзянский язык (Мордовия).якутский язык (Саха (Якутия)).языки Дагестана. По Конституции Республики Дагестан государственными на территории республики являются русский язык и все языки народов Дагестана[4].
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