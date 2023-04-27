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≡ Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46676
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 10:08
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Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города принять активное участие в общегородском субботнике 28 апреля, в том числе в уборке придомовых территорий. Откликнитесь ли вы на этот призыв?
Результаты опроса

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13700
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:15
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Но капитализм не только там. В Европе тоже капитализм, но, кажется, социальней социализма

в европе на повестке левая идея
чтобы плебс не бунтовал они под видом социализма толкают такой же капитализм
в сша же истинный чистый капитализм со всеми его перекосами то в фашизацию то в либерализацию секс меньшинств, все движения у них важны и ценны кроме рабочих

Цитата:
drakon:
Я тлже смотрю Американские фидьмы. Борат, например

хороший фильм-карикатура на американских обывателей и про их по сути фашистские и расистские взгляды на мир
молодец-смотри дальше и познавай
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25828
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:34
#16
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Цитата:
abaika95:
молодец-смотри дальше и познавай

Смотрю и познаю - Казахстан... :lol: :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13700
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:36
#17
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Цитата:
drakon:
Смотрю и познаю - Казахстан...

снятый в румынии)
я тоже так германию познаю через российские новости
у вас там всех турки изнасиловали-говорят
правда,нет?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25828
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:43
#18
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Цитата:
abaika95:
у вас там всех турки изнасиловали-говорят

Кто - попался, на пути. Даже - казахов... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13700
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:52
#19
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Цитата:
drakon:
Кто - попался, на пути. Даже - казахов.

ужас
учитывая что вас репатриантов местные немцы называют-казахами то все встает на свои места
сочувствую)))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25828
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 12:09
#20
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Цитата:
abaika95:
местные немцы называют-казахами

Они паспорта, смотрят... :lol: ;-)
В нём написано - казах... :-o
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