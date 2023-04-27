Отправлено: - 09:32

ACROS:

БЕЗОПАСНОСТЬ

Цитата:По статистике МВД, это самое коррупционное ведомство. Почему у нас штрафы больше чем в Германии были, до снижения и до поднятия курса евро? Потому что МВД пропихнуло и развести на дороге стало дороже в разы. Даже в России штрафы гораздо меньше, хотя потихоньку они тоже к нам подбираются, поняли наверное в чём вся соль.