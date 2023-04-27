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≡ Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46672
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
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Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. Проект уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1950
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 09:26
#15
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Как то ехал на Мерседесе фуре, груз мой был. Повстречались с новым DAF, как он гнал потом перед нами, мой водитель только охал, водитель на хозяина работал
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1950
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 09:27
#16
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Ну не мой конечно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4189
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 09:27
#17
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Цитата:
Vit:
наверно поэтому и хотять легализовать.


Смущает: - почему именно МВД этим занимается - они же ЖЕСТКО должны стоять прежде всего за БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах - если бы это ЛОББИРОВАЛО какое то Минторговли или интеграции, то понятно - торгаши, дельцы- это их хлеб.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1950
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 09:32
#18
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Цитата:
ACROS:
БЕЗОПАСНОСТЬ

По статистике МВД, это самое коррупционное ведомство. Почему у нас штрафы больше чем в Германии были, до снижения и до поднятия курса евро? Потому что МВД пропихнуло и развести на дороге стало дороже в разы. Даже в России штрафы гораздо меньше, хотя потихоньку они тоже к нам подбираются, поняли наверное в чём вся соль.
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