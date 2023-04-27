Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. Проект уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе. Читать новость
.....по легализации так называемых «автоконструкторов» .....редакция или кто нибуть люди обьясните нам неучам с Мариком что такое автоконструктор,как это слово услышу конструктор так вспоминаю свой детский конструктор.......разве есть и взрослые?
Вот такая есть формулировка на российском ресурсе, но вполне применимая для Казахстана: Конструктор - это схема ввоза автомобиля (еще их называют авто под документы), при котором под имеющиеся документы (донорские) ввозится новый автомобиль и на бумаге производится "замена" основных агрегатов - кузова, двигателя, рамы. При этом имелась существенная экономия на таможенных платежах.
Тимур Гафуров: ввозится новый автомобиль и на бумаге производится "замена
Типа как раньше в Литве. Покупаешь почти новый мерседес, и на небольшой скорости при малейшей аварии,получаешь их два.. По моему это незаконно и считается преступлением против человечности, при легализации заведомо технически неисправных автомобилей..
Конструктор. Это когда ты в Европе разбираешь мерседес , кузов отдельно, шасси отдельно, двигатель отдельно. Заводишь в КЗ как запчасти. Тут дома в гараже сново собираешь. Покупаешь местный техпаспорт от разбитого в хлам точно такого же Мерса. И вуаля, без растаможки дальше катаешся на новом Мерсе как не в чем не бывало. ))
Распил Самый абсурдный по своей сути, но все равно распространенный вариант обхода ввозных пошлин – это распил. Когда выросли ввозные пошлины сначала на автомобили, а затем и на целые кузова, автомобили стали в буквально смысле ввозить по кускам. То есть, машина распиливалась надвое и возилась в страну как набор запчастей, а уже здесь с ней можно было делать то, на что хватало возможностей, связей, безответственности и безрассудства. Пилились машины не как попало, а по типовым схемам: либо по передней, либо по задней части кузова. В первом случае распил проходил по передним стойкам и полу под ногами водителя и пассажира, а во втором по задним стойкам и полу в ногах пассажиров второго ряда. Ну а в России такие машины обычно просто сваривали обратно и продавали. Операция по интеграции «планки» в ходе таких кузовных работ – уже попутная мелочь, так что часто номерные части кузова тоже переваривали. Само собой, ни о какой заводской жесткости кузова после расчленения не стоит и заикаться. Впрочем, многое все равно зависело от качества обратной сборки: некоторые машины самопроизвольно «расстыковывались» надвое через несколько лет, а какие-то «распилы» до сих пор с переменным успехом ездят по дорогам. Чуть более безопасный вариант распила – это рамные внедорожники, у которых основную несущую функцию несет не кузов, а рама. Раму в таком случае не пилили, а распиленный и сваренный кузов, водруженный обратно на целую раму, имеет немного меньше шансов причинить необратимый вред владельцу при ударе. Однако в любом случае распил – это один из самых худших вариантов при покупке подержанного автомобиля вообще. У такого метода ввоза есть и другие возможные проблемы: распиленные и заново собранные косы проводов и повреждение других элементов при распиле кузова. Но на фоне опасности такой машины в целом – это сущие мелочи.
Угнанные ищите у цыган в Румынии) А автоконструктор это наше ноу-хау. Что б утиль сбор и расстаможку неоплачивать. Например выгодно фуру так затащить сюда. Тут она стоит 30 лямов а у вас 20 . 10 лямов останется в кармане. Что собственно многие и делают. Правда потом непродашь. Не снимешь с учёта. Вот наверно поэтому и хотять легализовать.
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