НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46672
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. Проект уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это когда две половинки авто, приваривают что ли?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
264
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 19:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....по легализации так называемых «автоконструкторов»
.....редакция или кто нибуть люди обьясните нам неучам с Мариком что такое автоконструктор,как это слово услышу конструктор так вспоминаю свой детский конструктор.......разве есть и взрослые?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1667
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 21:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая есть формулировка на российском ресурсе, но вполне применимая для Казахстана:
Конструктор - это схема ввоза автомобиля (еще их называют авто под документы), при котором под имеющиеся документы (донорские) ввозится новый автомобиль и на бумаге производится "замена" основных агрегатов - кузова, двигателя, рамы. При этом имелась существенная экономия на таможенных платежах.
Профайл Посетить вебсайт
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
264
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 22:03
#4
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 22:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
ввозится новый автомобиль и на бумаге производится "замена

Типа как раньше в Литве.
Покупаешь почти новый мерседес, и на небольшой скорости при малейшей аварии,получаешь их два..
По моему это незаконно и считается преступлением против человечности, при легализации заведомо технически неисправных автомобилей..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12240
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 23:13
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Конструктор. Это когда ты в Европе разбираешь мерседес , кузов отдельно, шасси отдельно, двигатель отдельно. Заводишь в КЗ как запчасти. Тут дома в гараже сново собираешь. Покупаешь местный техпаспорт от разбитого в хлам точно такого же Мерса. И вуаля, без растаможки дальше катаешся на новом Мерсе как не в чем не бывало. ))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 23:53
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще о конструкторе надыбал

Распил
Самый абсурдный по своей сути, но все равно распространенный вариант обхода ввозных пошлин – это распил. Когда выросли ввозные пошлины сначала на автомобили, а затем и на целые кузова, автомобили стали в буквально смысле ввозить по кускам.
То есть, машина распиливалась надвое и возилась в страну как набор запчастей, а уже здесь с ней можно было делать то, на что хватало возможностей, связей, безответственности и безрассудства. Пилились машины не как попало, а по типовым схемам: либо по передней, либо по задней части кузова. В первом случае распил проходил по передним стойкам и полу под ногами водителя и пассажира, а во втором по задним стойкам и полу в ногах пассажиров второго ряда. Ну а в России такие машины обычно просто сваривали обратно и продавали.
Операция по интеграции «планки» в ходе таких кузовных работ – уже попутная мелочь, так что часто номерные части кузова тоже переваривали.
Само собой, ни о какой заводской жесткости кузова после расчленения не стоит и заикаться. Впрочем, многое все равно зависело от качества обратной сборки: некоторые машины самопроизвольно «расстыковывались» надвое через несколько лет, а какие-то «распилы» до сих пор с переменным успехом ездят по дорогам. Чуть более безопасный вариант распила – это рамные внедорожники, у которых основную несущую функцию несет не кузов, а рама. Раму в таком случае не пилили, а распиленный и сваренный кузов, водруженный обратно на целую раму, имеет немного меньше шансов причинить необратимый вред владельцу при ударе. Однако в любом случае распил – это один из самых худших вариантов при покупке подержанного автомобиля вообще.
У такого метода ввоза есть и другие возможные проблемы: распиленные и заново собранные косы проводов и повреждение других элементов при распиле кузова. Но на фоне опасности такой машины в целом – это сущие мелочи.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1810
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 23:53
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никак Казахстан решил поддержать мафию по угону, разборке и нелегальному перевозу автотранспорта через границы Европы. Да ещё и узаконить оформление. Странно всё это...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12240
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 00:03
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Нет. В Европе всё законо. Снимаешь с учета и тд.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6052
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 00:15
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало на дорогах аварии на пустом месте, теперь не хватает гробов на колесах, что хотят то творят
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1810
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 01:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нет. В Европе всё законо. Снимаешь с учета и тд.

А куда ж тогда угнанные деваются? :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12240
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 08:27
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А куда ж тогда угнанные деваются?

Угнанные ищите у цыган в Румынии) А автоконструктор это наше ноу-хау. Что б утиль сбор и расстаможку неоплачивать. Например выгодно фуру так затащить сюда. Тут она стоит 30 лямов а у вас 20 . 10 лямов останется в кармане. Что собственно многие и делают. Правда потом непродашь. Не снимешь с учёта. Вот наверно поэтому и хотять легализовать.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1950
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 09:18
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Тут она стоит 30 лямов а у вас 20 .

Это что за фура такая, дешёвая? , наверное б/У, б/у.Так то один тягач за 100000 евро убегает, новый
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12240
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 28.04.23 - 09:22
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Конечно б/у.. У кого деньги на новую есть как у моего шефа, он такими махинациями не занимается.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: dkudelya, saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS