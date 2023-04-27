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Вот еще о конструкторе надыбалРаспилСамый абсурдный по своей сути, но все равно распространенный вариант обхода ввозных пошлин – это распил. Когда выросли ввозные пошлины сначала на автомобили, а затем и на целые кузова, автомобили стали в буквально смысле ввозить по кускам.То есть, машина распиливалась надвое и возилась в страну как набор запчастей, а уже здесь с ней можно было делать то, на что хватало возможностей, связей, безответственности и безрассудства. Пилились машины не как попало, а по типовым схемам: либо по передней, либо по задней части кузова. В первом случае распил проходил по передним стойкам и полу под ногами водителя и пассажира, а во втором по задним стойкам и полу в ногах пассажиров второго ряда. Ну а в России такие машины обычно просто сваривали обратно и продавали.Операция по интеграции «планки» в ходе таких кузовных работ – уже попутная мелочь, так что часто номерные части кузова тоже переваривали.Само собой, ни о какой заводской жесткости кузова после расчленения не стоит и заикаться. Впрочем, многое все равно зависело от качества обратной сборки: некоторые машины самопроизвольно «расстыковывались» надвое через несколько лет, а какие-то «распилы» до сих пор с переменным успехом ездят по дорогам. Чуть более безопасный вариант распила – это рамные внедорожники, у которых основную несущую функцию несет не кузов, а рама. Раму в таком случае не пилили, а распиленный и сваренный кузов, водруженный обратно на целую раму, имеет немного меньше шансов причинить необратимый вред владельцу при ударе. Однако в любом случае распил – это один из самых худших вариантов при покупке подержанного автомобиля вообще.У такого метода ввоза есть и другие возможные проблемы: распиленные и заново собранные косы проводов и повреждение других элементов при распиле кузова. Но на фоне опасности такой машины в целом – это сущие мелочи.