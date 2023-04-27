Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться

Отправлено: - 09:15

я в 1992 году в Минске помогал одному иранцу в гостинице,он говорил на плохом английском, администратор говорила только на русском, говорили об одном и том же. Он спрашивал:" Мне заплатить?", она ему говорила: Вы сейчас должны заплатить". Плохой английский я понимаю неплохо, но когда говорят носители языка понимаю с трудом. Кто хочет выучить казахский приглашаю в таксисты, процентов 50 уже говорят только на казахском, ну тут моя азиатская физиономия играет роль .Когда садятся сразу "Здравствуйте", а потом " Ой сиз казаксыз гой". Извините комп у меня тоже русскоязычный