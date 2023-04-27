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≡ Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46671
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
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В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7553
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 03:35
#75
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Цитата:
111:
Что то не слышал ничего такого в законе..

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7553
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 03:38
#76
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Цитата:
111:
Можешь показать сам закон?

Цитата:
111:
Что то не слышал ничего такого в законе..

------Незнание закона не освобождает от ответственности
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
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