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≡ Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46671
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
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В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12238
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 00:35
#60
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Цитата:
Добринцофф: Вообще в современном мире где у каждого есть смартфон с голосовым переводчиком,языковая проблема уже не стоит так остро

Я думаю не за горами то время когда в магазинах появятся языковые приблуды. Наушники. В ухо поставил, в настройках включил китайский и он будет автоматически переводить.
А ну ка Максаф, давай изобретай скорей, че зря канадский кленовый сироп пьешь.)
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
3
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 00:36
#61
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17615
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:28
#62
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Цитата:
Vit:
А ну ка Максаф, давай изобретай скорей, че зря канадский кленовый сироп пьешь.)

Прикинь, даже мой телефон не хочет говорить по-казахски. Голосом переводит с русского на английский и обратно. А казахский - только текстом. Голосовой перевод не доступен. Прям как 111 - немножко знает казахский, но говорить не хочет :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7553
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:30
#63
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Цитата:
111:
моего деда героя Советского Союза.

----
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17615
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:31
#64
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Абайка, ну-ка разберись, чё Гугл не хочет по казахски говорить. Хотя подожди, в законе сказано что гражданин должен овладеть, но не сказано, что обязан пользоваться после овладения)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17615
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:34
#65
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Цитата:
111:
Я хозяин, сам решаю, кому дать и кому не давать

А как ты решишь, кому давать а кому не давать, если ты не понимаешь, что просят по казахски давать и что за это предлагают :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1810
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:40
#66
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Цитата:
Добринцофф:
На мой взгляд где действительно человек должен знать как минимум 3 языка это в гостинице на ресепшене.

Это как правило 4 языка, но и три уже хорошо - английский, русский и немецкий. В Тунисе русский, немецкий и французский, причём как бывшая колония, французский в предпочтении. Что бы где то на румынском или ещё каком говорили, не встречал такого. Так что кому нужно, пусть учат, никто же не против. А вот штрафовать, это, да - перебор. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:57
#67
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Цитата:
Гога:
моего деда героя Советского Союза.

Хочешь сказать, что все те, кто воевал против нацистов не герои своей страны, котоая называлась СССР?
По твоему их подвиги называть героическими, а их героями, это для тебя как то плохо?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:01
#68
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Цитата:
maxsaf:
А как ты решишь, кому давать а кому не давать, если ты не понимаешь, что просят по казахски давать и

Да хоть по еврейски, еще раз, откуда ты взял, что я ему сдам?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17615
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:06
#69
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Цитата:
111:
Да хоть по еврейски, еще раз, откуда ты взял, что я ему сдам?

Да мне без разницы, сдашь ты ему или не сдашь. По закону ты обязан обслужить клиента на языке обращения. Вот и думай теперь, как это сделать :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:10
#70
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Цитата:
maxsaf:
По закону ты обязан обслужить клиента на языке обращения

Хм..
Сдать ему свою квартиру?
Нет.
Такого закона для именно аренды квартир нет.
Можешь показать сам закон?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:11
#71
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Цитата:
maxsaf:
ты обязан обслужить клиента на языке обращения

Это как ты едешь на велосипеде, в Казахстане, я тебе на казахском мол давай, я снимаю у тебя велик.
Ты меня обслужишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25052
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:13
#72
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А еще можно кошелек, взять в аренду.
Неужели, если я обращусь на казахском, ты мне отдашь свой кошелек образно говоря в аренду?
Что то не слышал ничего такого в законе..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17615
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 03:28
#73
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Цитата:
111:
Это как ты едешь на велосипеде, в Казахстане, я тебе на казахском мол давай, я снимаю у тебя велик.

Видимо обычная ситуация для Казахстана) если у тебя тот самый молоток будет в руке, которым ты собирался отбиваться от тильмайдановцев - то отдам тебе велик, от греха... :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7553
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 03:30
#74
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Цитата:
111:
кто воевал против нацистов не герои своей страны

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