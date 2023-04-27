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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46671
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12238
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 00:35
Цитата:
Я думаю не за горами то время когда в магазинах появятся языковые приблуды. Наушники. В ухо поставил, в настройках включил китайский и он будет автоматически переводить.
А ну ка Максаф, давай изобретай скорей, че зря канадский кленовый сироп пьешь.)
Добринцофф: Вообще в современном мире где у каждого есть смартфон с голосовым переводчиком,языковая проблема уже не стоит так остро
Я думаю не за горами то время когда в магазинах появятся языковые приблуды. Наушники. В ухо поставил, в настройках включил китайский и он будет автоматически переводить.
А ну ка Максаф, давай изобретай скорей, че зря канадский кленовый сироп пьешь.)
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 3
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 00:36
Комментарий проходит проверку.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:28
Цитата:
Прикинь, даже мой телефон не хочет говорить по-казахски. Голосом переводит с русского на английский и обратно. А казахский - только текстом. Голосовой перевод не доступен. Прям как 111 - немножко знает казахский, но говорить не хочет
Vit:
А ну ка Максаф, давай изобретай скорей, че зря канадский кленовый сироп пьешь.)
А ну ка Максаф, давай изобретай скорей, че зря канадский кленовый сироп пьешь.)
Прикинь, даже мой телефон не хочет говорить по-казахски. Голосом переводит с русского на английский и обратно. А казахский - только текстом. Голосовой перевод не доступен. Прям как 111 - немножко знает казахский, но говорить не хочет
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:30
Цитата:
----
111:
моего деда героя Советского Союза.
моего деда героя Советского Союза.
----
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:31
Абайка, ну-ка разберись, чё Гугл не хочет по казахски говорить. Хотя подожди, в законе сказано что гражданин должен овладеть, но не сказано, что обязан пользоваться после овладения)))
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:34
Цитата:
А как ты решишь, кому давать а кому не давать, если ты не понимаешь, что просят по казахски давать и что за это предлагают
111:
Я хозяин, сам решаю, кому дать и кому не давать
Я хозяин, сам решаю, кому дать и кому не давать
А как ты решишь, кому давать а кому не давать, если ты не понимаешь, что просят по казахски давать и что за это предлагают
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1810
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:40
Цитата:
Это как правило 4 языка, но и три уже хорошо - английский, русский и немецкий. В Тунисе русский, немецкий и французский, причём как бывшая колония, французский в предпочтении. Что бы где то на румынском или ещё каком говорили, не встречал такого. Так что кому нужно, пусть учат, никто же не против. А вот штрафовать, это, да - перебор.
Добринцофф:
На мой взгляд где действительно человек должен знать как минимум 3 языка это в гостинице на ресепшене.
На мой взгляд где действительно человек должен знать как минимум 3 языка это в гостинице на ресепшене.
Это как правило 4 языка, но и три уже хорошо - английский, русский и немецкий. В Тунисе русский, немецкий и французский, причём как бывшая колония, французский в предпочтении. Что бы где то на румынском или ещё каком говорили, не встречал такого. Так что кому нужно, пусть учат, никто же не против. А вот штрафовать, это, да - перебор.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 01:57
Цитата:
Хочешь сказать, что все те, кто воевал против нацистов не герои своей страны, котоая называлась СССР?
По твоему их подвиги называть героическими, а их героями, это для тебя как то плохо?
Гога:
моего деда героя Советского Союза.
моего деда героя Советского Союза.
Хочешь сказать, что все те, кто воевал против нацистов не герои своей страны, котоая называлась СССР?
По твоему их подвиги называть героическими, а их героями, это для тебя как то плохо?
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:01
Цитата:
Да хоть по еврейски, еще раз, откуда ты взял, что я ему сдам?
maxsaf:
А как ты решишь, кому давать а кому не давать, если ты не понимаешь, что просят по казахски давать и
А как ты решишь, кому давать а кому не давать, если ты не понимаешь, что просят по казахски давать и
Да хоть по еврейски, еще раз, откуда ты взял, что я ему сдам?
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:06
Цитата:
Да мне без разницы, сдашь ты ему или не сдашь. По закону ты обязан обслужить клиента на языке обращения. Вот и думай теперь, как это сделать
111:
Да хоть по еврейски, еще раз, откуда ты взял, что я ему сдам?
Да хоть по еврейски, еще раз, откуда ты взял, что я ему сдам?
Да мне без разницы, сдашь ты ему или не сдашь. По закону ты обязан обслужить клиента на языке обращения. Вот и думай теперь, как это сделать
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:10
Цитата:
Хм..
Сдать ему свою квартиру?
Нет.
Такого закона для именно аренды квартир нет.
Можешь показать сам закон?
maxsaf:
По закону ты обязан обслужить клиента на языке обращения
По закону ты обязан обслужить клиента на языке обращения
Хм..
Сдать ему свою квартиру?
Нет.
Такого закона для именно аренды квартир нет.
Можешь показать сам закон?
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:11
Цитата:
Это как ты едешь на велосипеде, в Казахстане, я тебе на казахском мол давай, я снимаю у тебя велик.
Ты меня обслужишь?
maxsaf:
ты обязан обслужить клиента на языке обращения
ты обязан обслужить клиента на языке обращения
Это как ты едешь на велосипеде, в Казахстане, я тебе на казахском мол давай, я снимаю у тебя велик.
Ты меня обслужишь?
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 02:13
А еще можно кошелек, взять в аренду.
Неужели, если я обращусь на казахском, ты мне отдашь свой кошелек образно говоря в аренду?
Что то не слышал ничего такого в законе..
Неужели, если я обращусь на казахском, ты мне отдашь свой кошелек образно говоря в аренду?
Что то не слышал ничего такого в законе..
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 03:28
Цитата:
Видимо обычная ситуация для Казахстана) если у тебя тот самый молоток будет в руке, которым ты собирался отбиваться от тильмайдановцев - то отдам тебе велик, от греха...
111:
Это как ты едешь на велосипеде, в Казахстане, я тебе на казахском мол давай, я снимаю у тебя велик.
Это как ты едешь на велосипеде, в Казахстане, я тебе на казахском мол давай, я снимаю у тебя велик.
Видимо обычная ситуация для Казахстана) если у тебя тот самый молоток будет в руке, которым ты собирался отбиваться от тильмайдановцев - то отдам тебе велик, от греха...
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 03:30
Цитата:
111:
кто воевал против нацистов не герои своей страны
кто воевал против нацистов не герои своей страны
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