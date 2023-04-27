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Добринцофф: Вообще в современном мире где у каждого есть смартфон с голосовым переводчиком,языковая проблема уже не стоит так остро

Цитата:Я думаю не за горами то время когда в магазинах появятся языковые приблуды. Наушники. В ухо поставил, в настройках включил китайский и он будет автоматически переводить.А ну ка Максаф, давай изобретай скорей, че зря канадский кленовый сироп пьешь.)