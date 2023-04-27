Отправлено: - 19:35

JereK:

это примерно то же, как говорить, что вон тот сосед бухает, тот - проигрывает все у однорукого бандита, тот - поколачивает домашних, и я так живу и дальше жить буду, потому что это норма.

Цитата:А мы по другому жить и не можем.Так учили моего деда героя Советского Союза.Так учичили его дочь, мою мать.Так я высасывал эти знания с молоком из груди своей матери..Я по другому то жить практически не могу.Да, все тот же компот из сухофруктов, те же котлеты с подливой, тот же борщ..Это плохо?Надо быть похожим может быть на каких то бывших воинов СС, которые до сих пор во власти, потому что их дети там чиновники?