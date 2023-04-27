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≡ Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46670
Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае
Отправлено: 27.04.23 - 21:15
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В результате падения 85-летняя женщина скончалась. Несчастный случай произошёл сегодня, 27 апреля, по адресу ул. Кубеева, 19. Пожилая женщина выпала из окна пятого этажа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6051
Re: Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае
Отправлено: 27.04.23 - 21:15
#1
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Вчера ребенок, сегодня старушка. Какое то проклятие и рок висит над городом
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1169
Re: Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае
Отправлено: 27.04.23 - 21:45
#2
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Цитата:
В результате падения 85-летняя женщина скончалась.

Источник:


И каким образом бабушка в таком преклонном возрасте могла самостоятельно выпасть из балкона без посторонней помощи?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25825
Re: Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае
Отправлено: 27.04.23 - 22:14
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
выпасть из балкона без посторонней помощи?

Она из окна - выпала... :-o
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