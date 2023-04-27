Отправлено: - 23:13

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Цитата:Конструктор. Это когда ты в Европе разбираешь мерседес , кузов отдельно, шасси отдельно, двигатель отдельно. Заводишь в КЗ как запчасти. Тут дома в гараже сново собираешь. Покупаешь местный техпаспорт от разбитого в хлам точно такого же Мерса. И вуаля, без растаможки дальше катаешся на новом Мерсе как не в чем не бывало. ))