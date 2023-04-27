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≡ Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46670
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
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Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. Проект уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25045
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
#1
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Это когда две половинки авто, приваривают что ли?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
264
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 19:10
#2
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.....по легализации так называемых «автоконструкторов»
.....редакция или кто нибуть люди обьясните нам неучам с Мариком что такое автоконструктор,как это слово услышу конструктор так вспоминаю свой детский конструктор.......разве есть и взрослые?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1667
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 21:38
#3
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Вот такая есть формулировка на российском ресурсе, но вполне применимая для Казахстана:
Конструктор - это схема ввоза автомобиля (еще их называют авто под документы), при котором под имеющиеся документы (донорские) ввозится новый автомобиль и на бумаге производится "замена" основных агрегатов - кузова, двигателя, рамы. При этом имелась существенная экономия на таможенных платежах.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
264
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 22:03
#4
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25045
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 22:36
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
ввозится новый автомобиль и на бумаге производится "замена

Типа как раньше в Литве.
Покупаешь почти новый мерседес, и на небольшой скорости при малейшей аварии,получаешь их два..
По моему это незаконно и считается преступлением против человечности, при легализации заведомо технически неисправных автомобилей..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12236
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 23:13
#6
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Цитата:
111:

Конструктор. Это когда ты в Европе разбираешь мерседес , кузов отдельно, шасси отдельно, двигатель отдельно. Заводишь в КЗ как запчасти. Тут дома в гараже сново собираешь. Покупаешь местный техпаспорт от разбитого в хлам точно такого же Мерса. И вуаля, без растаможки дальше катаешся на новом Мерсе как не в чем не бывало. ))
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