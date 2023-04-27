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Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46669
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 10:08
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города принять активное участие в общегородском субботнике 28 апреля, в том числе в уборке придомовых территорий. Откликнитесь ли вы на этот призыв?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
- Сообщений:
- 1468
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 10:08
Есть подрядные организации которые выиграли тендер по содержанию определенных территорий города, за это получают неплохие деньги с бюджета. И если они не справляются то это вопрос к Акиму, зачем содержать подрядные организации которые не выполняют условия тендера.
А так получается, я должен тратить свое время на уборку части городского пространства, под эгидой "всеобщего субботника", а за это кто-то получить деньги.
А так получается, я должен тратить свое время на уборку части городского пространства, под эгидой "всеобщего субботника", а за это кто-то получить деньги.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9120
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 10:30
Цитата:
Извините, а с вас убудет, если вы 2 часа потратите на хорошее дело? Никогда не поверю, что все так устают от работы, у всех так не хватает времени, чтобы выйти во двор на субботник.
Тут еще вопрос личной неприхотливости. Один (и таких 90%) просто переступит через бутылку, пакет, пачку, лежащие около подъезда, другой посадит ребенка в замусоренную и возможно загаженную песочницу. А другой поднимет, выйдет с граблями, уберет не дожидаясь кого-то...Но таких единицы.
Взять наш дом... 130 квартир... Те, кто вышел убрать место ГДЕ ЖИВУТ, единицы... точнее из 6 квартир. Остальным что, я не пойму, стрёмно, стыдно, лень (нужное подчеркнуть)?
Буквально вчерашняя зарисовка. Вечер. Двор полон детворы. Мелкие оккупировали песочницу. Мамы тут же... лясы-трясы, в телефоне... А в песочнице уже самого песка не осталось. Год назад завозили, вычерпали все. Он весь вокруг. Каждый год я брал лопату и закидывал в песочницу. Решил в этот раз не делать. Говорю, а у детей есть папы? Они могут выйти и собрать песок, чтобы детям было с чем играть.Я даже пару лопат могу дать.... Монолог был в пустоту!
Если для своего ребенка не хотят собрать мусор, накидать песок, чего же ждать больше?
azlk:
А так получается, я должен тратить свое время на уборку части городского пространства,
А так получается, я должен тратить свое время на уборку части городского пространства,
Извините, а с вас убудет, если вы 2 часа потратите на хорошее дело? Никогда не поверю, что все так устают от работы, у всех так не хватает времени, чтобы выйти во двор на субботник.
Тут еще вопрос личной неприхотливости. Один (и таких 90%) просто переступит через бутылку, пакет, пачку, лежащие около подъезда, другой посадит ребенка в замусоренную и возможно загаженную песочницу. А другой поднимет, выйдет с граблями, уберет не дожидаясь кого-то...Но таких единицы.
Взять наш дом... 130 квартир... Те, кто вышел убрать место ГДЕ ЖИВУТ, единицы... точнее из 6 квартир. Остальным что, я не пойму, стрёмно, стыдно, лень (нужное подчеркнуть)?
Буквально вчерашняя зарисовка. Вечер. Двор полон детворы. Мелкие оккупировали песочницу. Мамы тут же... лясы-трясы, в телефоне... А в песочнице уже самого песка не осталось. Год назад завозили, вычерпали все. Он весь вокруг. Каждый год я брал лопату и закидывал в песочницу. Решил в этот раз не делать. Говорю, а у детей есть папы? Они могут выйти и собрать песок, чтобы детям было с чем играть.Я даже пару лопат могу дать.... Монолог был в пустоту!
Если для своего ребенка не хотят собрать мусор, накидать песок, чего же ждать больше?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12235
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 10:37
Цитата:
yudjin: А в песочнице уже самого песка не осталось. Год назад завозили, вычерпали все. Он весь вокругПомню раньше кто нибудь из соседей кто работает на самосвале, завезет песочка в песочнице и тут все как коршуны давай его таскать кошкам своим. Ну Щас вроде уже покупают специальные камушки.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1944
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 11:00
Я зимой просил у дворничихи лом с лопатой оставить в подъезде, чтобы хотя бы возле подъезда почистить, увы не дала, сказала "сопрут". Но так то мне в квартире не нужны лом и лопата, поэтому и ходил поскальзываясь. Вообще я только за , такие мероприятия, организатор только нужен, увы я не организатор. Да и времени нет, Яндекс цены сбросил, бонусы уменьшил, чтобы заработать надо больше по времени находиться. Это ни в коей мере не жалоба,если кто то организует, отставлю все дела в сторону и приму участие. Организация всегда занимает больше времени , чем само мероприятие
[Исправлено: saba, 27.04.2023 - 11:03]
[Исправлено: saba, 27.04.2023 - 11:03]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25043
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 11:04
Цитата:
Это проблема, у нас тоже так же, не поймешь почему, но ты их знаешь, здороваешься, не выходят и все.
Но с другой стороны, вот всю зиму чистили детскую площадку, да, одни и те же, и точно как ты говорили, где папы маленьких детей.
Я при этом чистил в других местах.
А что думаю, хорошо, папы только будут чистить детскую, а остальное папы уже не должны чистить?
Двором пользуются все, абсолютно, и вот только на пап и их деток думаю было бы неправильно все списывать.
И все должны прикладывать как говорится и руку и деньги.
Петуньи вон, 65 тенге одна..
yudjin:
Говорю, а у детей есть папы? Они могут выйти и собрать песок, чтобы детям было с чем играть.Я даже пару лопат могу дать.... Монолог был в пустоту!
Говорю, а у детей есть папы? Они могут выйти и собрать песок, чтобы детям было с чем играть.Я даже пару лопат могу дать.... Монолог был в пустоту!
Это проблема, у нас тоже так же, не поймешь почему, но ты их знаешь, здороваешься, не выходят и все.
Но с другой стороны, вот всю зиму чистили детскую площадку, да, одни и те же, и точно как ты говорили, где папы маленьких детей.
Я при этом чистил в других местах.
А что думаю, хорошо, папы только будут чистить детскую, а остальное папы уже не должны чистить?
Двором пользуются все, абсолютно, и вот только на пап и их деток думаю было бы неправильно все списывать.
И все должны прикладывать как говорится и руку и деньги.
Петуньи вон, 65 тенге одна..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3100
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 11:05
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1944
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 11:57
Цитата:
В тебе помер управдом
111:
Петуньи вон, 65 тенге одна..
Петуньи вон, 65 тенге одна..
В тебе помер управдом
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 12:07
Голосовал за п.4. Убирать должны - Салкеновы...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25043
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 12:13
Цитата:
Ну нам нужно пара тысяч, решили подэкономить, тем более в суды нужны на адвокатов деньги
saba:
тебе помер управдом
тебе помер управдом
Ну нам нужно пара тысяч, решили подэкономить, тем более в суды нужны на адвокатов деньги
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13691
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 13:51
Цитата:
как говорили в ссср- все умные такие стали,куда деваться,права свои знают,требуют со всех служб-капитализм же говорят, при капитализме я не обязан на субботники выходить!
ну раз капитализм чеж вы воняете везде что все дорожает? капиталист вам ничего не должен
капиталистическое государство не обязано вам декретные отпуска оплачивать, пенсии и оздоровительные
копи или откладывай в банк
ах банк прогорел и смылся? ну так это капитализм чеж ты требуешь? капиталист-капиталисту-волк
а все вот с субботников начинается))
Нет. Уборкой улиц и скверов должны заниматься коммунальные службы, дворов - дворники.
как говорили в ссср- все умные такие стали,куда деваться,права свои знают,требуют со всех служб-капитализм же говорят, при капитализме я не обязан на субботники выходить!
ну раз капитализм чеж вы воняете везде что все дорожает? капиталист вам ничего не должен
капиталистическое государство не обязано вам декретные отпуска оплачивать, пенсии и оздоровительные
копи или откладывай в банк
ах банк прогорел и смылся? ну так это капитализм чеж ты требуешь? капиталист-капиталисту-волк
а все вот с субботников начинается))
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 16:21
Цитата:
Где ты, такую ХРЕНЬ - вычитал?...
abaika95:
капиталистическое государство не обязано вам декретные отпуска оплачивать, пенсии и оздоровительные
капиталистическое государство не обязано вам декретные отпуска оплачивать, пенсии и оздоровительные
Где ты, такую ХРЕНЬ - вычитал?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13691
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 16:53
Цитата:
американские фильмы смотрю
или ой там врут о своей системе?)))
drakon:
капиталистическое государство не обязано вам декретные отпуска оплачивать, пенсии и оздоровительные
капиталистическое государство не обязано вам декретные отпуска оплачивать, пенсии и оздоровительные
американские фильмы смотрю
или ой там врут о своей системе?)))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15682
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 17:14
Цитата:
Но капитализм не только там. В Европе тоже капитализм, но, кажется, социальней социализма).
abaika95:
американские фильмы смотрю
американские фильмы смотрю
Но капитализм не только там. В Европе тоже капитализм, но, кажется, социальней социализма).
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 20:30
Цитата:
Я тлже смотрю Американские фидьмы.
Борат, например...
abaika95:
американские фильмы смотрю
американские фильмы смотрю
Я тлже смотрю Американские фидьмы.
Борат, например...
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