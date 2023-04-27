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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
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Я робот(Пользователи)
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- 46669
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 19:13
Цитата:
Хм..
Кто это аутсайдеры?
У них есть имена?
Или все страны СССР это сплошь неудачники?
Нам нужен опыт каких стран, где такой же менталитет, кто получает 200 ойро в месяц, у кого один президент правит 35 лет и ставит своего ставленника.
Где меняют конституцию как хотят.
Где все недра распроданы иностранцам, вне зависимости, знают те язык той страны, которую грабят или нет..
Ну и тд..
JereK:
Зачем равняться на аутсайдеров?
Зачем равняться на аутсайдеров?
Хм..
Кто это аутсайдеры?
У них есть имена?
Или все страны СССР это сплошь неудачники?
Нам нужен опыт каких стран, где такой же менталитет, кто получает 200 ойро в месяц, у кого один президент правит 35 лет и ставит своего ставленника.
Где меняют конституцию как хотят.
Где все недра распроданы иностранцам, вне зависимости, знают те язык той страны, которую грабят или нет..
Ну и тд..
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 19:14
Цитата:
Я честно говоря плохо себе представляю человека в Казахстане, не говорящего на русском. Первое что пришло в голову - житель дальнего аула, из Тургая например.
111:
Но в каком образе ты видишь в твоем понимании аульского джигита? Мне что то не совсем понятно
Но в каком образе ты видишь в твоем понимании аульского джигита? Мне что то не совсем понятно
Я честно говоря плохо себе представляю человека в Казахстане, не говорящего на русском. Первое что пришло в голову - житель дальнего аула, из Тургая например.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 19:24
Цитата:
Хорошо.
И вот он звонит мне, Асаламмагалейкум, Уагалейкум ассалам, Бос па бос емес и тд..
У меня свободных три.
Первое.
Для чего я должен сдавать жителю дальнего аула, хоть кому, хоть еврею, квартиру, для каких целей?
Почему ты вдруг решил, что я, даже если владею казахским в совершенстве, должен ему сдать?
Да, по молодости сдавал, потом ходил на разборки, бился, выгонял из проституток и многочисленных деревенских друзей, что пришли его навестить и отметить это дело.
Тогда да.
Не скрываю, даже не зная казахского, быстро находили общий язык.
Но почему ты решил, что я уже постарев, должен сдавать квартиру ему, только из за того, что он носитель определенного языка?
maxsaf:
житель дальнего аула, из Тургая например.
житель дальнего аула, из Тургая например.
Хорошо.
И вот он звонит мне, Асаламмагалейкум, Уагалейкум ассалам, Бос па бос емес и тд..
У меня свободных три.
Первое.
Для чего я должен сдавать жителю дальнего аула, хоть кому, хоть еврею, квартиру, для каких целей?
Почему ты вдруг решил, что я, даже если владею казахским в совершенстве, должен ему сдать?
Да, по молодости сдавал, потом ходил на разборки, бился, выгонял из проституток и многочисленных деревенских друзей, что пришли его навестить и отметить это дело.
Тогда да.
Не скрываю, даже не зная казахского, быстро находили общий язык.
Но почему ты решил, что я уже постарев, должен сдавать квартиру ему, только из за того, что он носитель определенного языка?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1532
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 19:26
Цитата:
Ну если ставить перед собой именно такие цели, то.. да, выбирай любого из бывшего СНГ, и оправдывайся сам перед собой своим менталитетом.
ПС. это примерно то же, как говорить, что вон тот сосед бухает, тот - проигрывает все у однорукого бандита, тот - поколачивает домашних, и я так живу и дальше жить буду, потому что это норма.
111:
Нам нужен опыт каких стран, где такой же менталитет, кто получает 200 ойро в месяц, у кого один президент правит 35 лет и ставит своего ставленника.
Нам нужен опыт каких стран, где такой же менталитет, кто получает 200 ойро в месяц, у кого один президент правит 35 лет и ставит своего ставленника.
Ну если ставить перед собой именно такие цели, то.. да, выбирай любого из бывшего СНГ, и оправдывайся сам перед собой своим менталитетом.
ПС. это примерно то же, как говорить, что вон тот сосед бухает, тот - проигрывает все у однорукого бандита, тот - поколачивает домашних, и я так живу и дальше жить буду, потому что это норма.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 19:31
Цитата:
Баба крутая как то приезжала лет восемь назад, недовольная была, что мы обрусевшие казахи.
Чиновница с образования что ли.
Потом еще с Алматы, то ли с Астаны парочка.
Но я то им на русском гутарю, тогда в гостиницах относительно дорого было, а тут они еще левак на доках делают.
Короче, после моего непонимания по казахски заговаривали на русском.
Тут да, тут рынок решает все, с этим соглашусь.
Никто от меня не уходил, если говорил на казахском, а я по русски.
Кстати помесячно в Рудном снял казах, третий месяц живет, русского абсолютно не бельме, еле говорит, я еле как его тоже понимаю.
Но денег 130 за хату платит, он доволен и мне нормально, пока ССГПО не работает из за войны..
maxsaf:
не говорящего на русском.
не говорящего на русском.
Баба крутая как то приезжала лет восемь назад, недовольная была, что мы обрусевшие казахи.
Чиновница с образования что ли.
Потом еще с Алматы, то ли с Астаны парочка.
Но я то им на русском гутарю, тогда в гостиницах относительно дорого было, а тут они еще левак на доках делают.
Короче, после моего непонимания по казахски заговаривали на русском.
Тут да, тут рынок решает все, с этим соглашусь.
Никто от меня не уходил, если говорил на казахском, а я по русски.
Кстати помесячно в Рудном снял казах, третий месяц живет, русского абсолютно не бельме, еле говорит, я еле как его тоже понимаю.
Но денег 130 за хату платит, он доволен и мне нормально, пока ССГПО не работает из за войны..
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 19:35
Цитата:
А мы по другому жить и не можем.
Так учили моего деда героя Советского Союза.
Так учичили его дочь, мою мать.
Так я высасывал эти знания с молоком из груди своей матери..
Я по другому то жить практически не могу.
Да, все тот же компот из сухофруктов, те же котлеты с подливой, тот же борщ..
Это плохо?
Надо быть похожим может быть на каких то бывших воинов СС, которые до сих пор во власти, потому что их дети там чиновники?
JereK:
это примерно то же, как говорить, что вон тот сосед бухает, тот - проигрывает все у однорукого бандита, тот - поколачивает домашних, и я так живу и дальше жить буду, потому что это норма.
это примерно то же, как говорить, что вон тот сосед бухает, тот - проигрывает все у однорукого бандита, тот - поколачивает домашних, и я так живу и дальше жить буду, потому что это норма.
А мы по другому жить и не можем.
Так учили моего деда героя Советского Союза.
Так учичили его дочь, мою мать.
Так я высасывал эти знания с молоком из груди своей матери..
Я по другому то жить практически не могу.
Да, все тот же компот из сухофруктов, те же котлеты с подливой, тот же борщ..
Это плохо?
Надо быть похожим может быть на каких то бывших воинов СС, которые до сих пор во власти, потому что их дети там чиновники?
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 19:42
Цитата:
Сосед это сосед.
А если о доме, о стране в целом?
У тебя что, соседи все сплошь бухарики и беспредельщики?
У меня даже в Рудном в подъезде только одни такие, и то,после всяих законов, сидят и спокойно дома пьют.
Так зачем мне равняться на одного из 20ти?
Сейчас живу в девятине, Фараби 85 Костанай,. нет бухариков от слова совсем.
Сам опросы провожу, потому знаю.
Мне искать кого то надо и равняться на него?
И вообще это определенно единичные частные случаи.
Если раньше в 90х была Дурашка Герцена 22-24, и эти на Чехова малосемейки.
То тебя наверно давно не было тут.
Может стали более цивильно пить, может повымирали уже..
[Исправлено: 111, 27.04.2023 - 19:45]
JereK:
сосед бухает
сосед бухает
Сосед это сосед.
А если о доме, о стране в целом?
У тебя что, соседи все сплошь бухарики и беспредельщики?
У меня даже в Рудном в подъезде только одни такие, и то,после всяих законов, сидят и спокойно дома пьют.
Так зачем мне равняться на одного из 20ти?
Сейчас живу в девятине, Фараби 85 Костанай,. нет бухариков от слова совсем.
Сам опросы провожу, потому знаю.
Мне искать кого то надо и равняться на него?
И вообще это определенно единичные частные случаи.
Если раньше в 90х была Дурашка Герцена 22-24, и эти на Чехова малосемейки.
То тебя наверно давно не было тут.
Может стали более цивильно пить, может повымирали уже..
[Исправлено: 111, 27.04.2023 - 19:45]
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 20:04
Цитата:
Денег заработать, например) нормальная причина?))
Цитата:
Не должен) штраф Абайке заплати, за то что с его кентом договориться не смог, и дальше сиди, клиента жди
111:
Для чего я должен сдавать жителю дальнего аула, хоть кому, хоть еврею, квартиру, для каких целей?
Для чего я должен сдавать жителю дальнего аула, хоть кому, хоть еврею, квартиру, для каких целей?
Денег заработать, например) нормальная причина?))
Цитата:
111:
Но почему ты решил, что я уже постарев, должен сдавать квартиру ему, только из за того, что он носитель определенного языка?
Но почему ты решил, что я уже постарев, должен сдавать квартиру ему, только из за того, что он носитель определенного языка?
Не должен) штраф Абайке заплати, за то что с его кентом договориться не смог, и дальше сиди, клиента жди
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6050
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 21:12
Год назад я задался целью хорошо выучить немецкий (в принципе и так не плохо знаю) чтобы поехать в гости к друзьям в Германию, я стал зазубривать целые выражения, чтобы блеснуть какой-нибудь острой фразой или пословицей. Что самое интересное, утром я ничего не помню. После нескольких попыток оставил затею. Делать надо вовремя любое дело.
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