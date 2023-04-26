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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25823
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.04.23 - 15:03
#8326
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Заправка Шелл. 95-й, 1.93 евро,
за 1 литр... :lol: :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12235
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.04.23 - 16:04
#8327
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Цитата:
drakon:
Не отчаивайся. Мы скоро догоним вас. По продуктам догнали, щас и по топливу и по комуналки догоним.
Интереснно если у нас бензин будет стоить 2 евро сколько тогда хлеб с колбасой будет?)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25823
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.23 - 12:09
#8328
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Цитата:
Vit:
если у нас бензин будет стоить 2 евро сколько тогда хлеб с колбасой будет?)

Мне это тоже - интересно... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25023
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.23 - 17:29
#8329
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25823
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.23 - 18:15
#8330
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Мой обед был сегодня.
Золотой Дракон... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 27.04.2023 - 18:18]
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