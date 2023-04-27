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Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46669
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
Комментарий удален модератором.
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:53
А так конечно, красиво и верно все сказано.
Если подытожить и расшифровать, то для так сказать мусорных профессий, знание казахского необязательно и никто вас там к этому принуждать не будет.
Другое дело врачебное дело, акимовские дела, короче госучреждения, силовики и прочие, там знание станет обязательным..
Если подытожить и расшифровать, то для так сказать мусорных профессий, знание казахского необязательно и никто вас там к этому принуждать не будет.
Другое дело врачебное дело, акимовские дела, короче госучреждения, силовики и прочие, там знание станет обязательным..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13691
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:54
Цитата:
конечно не должен
если он не владеет гос языком и не работает в сфере обслуживания,госслужбе или соц службах никто ему и слова не скажет
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
конечно не должен
если он не владеет гос языком и не работает в сфере обслуживания,госслужбе или соц службах никто ему и слова не скажет
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:59
Хотя в Германии мусорщики в месяц получают больше, чем наше государство дарит ветеранам за год..
Да если б у нас было такое, я бы с удовольствием вызубрил казахский язык и стал бы мусорщиком..
5000 ойро.
Все же больше, чем сейчас, которую они получают, примерно 170 ойро..
Тогда действительно, вся страна быстро бы выучила казахский..
Вот тебе и патриоты..
Но кто захочет сделать зп у нас мировой, удавятся просто от жадности..
А значит и не нужно быть никаким патриотом..
Да если б у нас было такое, я бы с удовольствием вызубрил казахский язык и стал бы мусорщиком..
5000 ойро.
Все же больше, чем сейчас, которую они получают, примерно 170 ойро..
Тогда действительно, вся страна быстро бы выучила казахский..
Вот тебе и патриоты..
Но кто захочет сделать зп у нас мировой, удавятся просто от жадности..
А значит и не нужно быть никаким патриотом..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9367
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 14:39
Цитата:
Ну никак не дойдет до человека,что запретами ,штрафами и тому подобным,нельзя выучить язык.
Допустим работает официант и не знает язык ,кому от этого хуже государству ,работодателю,клиенту ,или ему самому?
Я так думаю ,что в первую очередь официанту и работодателю.
Вот допустим в в Тайланде в некоторых ресторанах и магазинах тайцы хоть и плохо, но говорят на русском и от этого выигрывает хозяин ресторана,официант и клиент,но никак не государство.Так в чем идея штрафовать за незнание языка?
abaika95:
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
Ну никак не дойдет до человека,что запретами ,штрафами и тому подобным,нельзя выучить язык.
Допустим работает официант и не знает язык ,кому от этого хуже государству ,работодателю,клиенту ,или ему самому?
Я так думаю ,что в первую очередь официанту и работодателю.
Вот допустим в в Тайланде в некоторых ресторанах и магазинах тайцы хоть и плохо, но говорят на русском и от этого выигрывает хозяин ресторана,официант и клиент,но никак не государство.Так в чем идея штрафовать за незнание языка?
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:04
А давайте запретим русский язык в Казахстане ,как на Украине,чем Казахстан хуже,все сразу выучат Казахский и Наша газета будет на казахском,думаю хороший вариант,что то форумчане не додумались до этого,это ведь так просто.
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:05
Комментарий удален модератором.
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:06
Комментарий удален модератором.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:19
Нам крупно повезло, что Марикджан не знает казахского языка, а то он бы щас поездевался бы над всеми:)))
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:20
Цитата:
Я предлагал такую версию. Вставлять в предложение олно - два казахских слова. Так мы быстрей научимся.
Анатолий:
Я предлагал такую версию. Вставлять в предложение олно - два казахских слова. Так мы быстрей научимся.
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:33
Или вот ещё один вариант. Сделать рубрику: Учим казахский язык вместе с форумчанами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13691
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 16:50
Цитата:
никто и не требует от продавца фруктов знать на зубок весь язык
продавец обязан знать базовый уровень чтобы обслужить местное население
Цитата:
судя по менталитету тех кто не знает гос язык и пытается в бизнес им чхать на местное население и прибыль
пусть как будет но учить гос язык не буду-назло
или уеду
ну и хай (пожимая плечами) отвечу я
раз такой гордый реднек то вали, на твоем месте другой ресторан откроется
свято место пусто не бывает)
Цитата:
смотри интересный пример ты привел
тоесть когда русский едет в тайланд там местные пытаються угодить ему и учат базовый русский
у нас же почему то казахоязычный гражданин страны приходит в магазин но владельцу магазина чхать на клиента и он назло обслуживает его на том языке на котором удобно владельцу
слушайте да без проблем
только палка то о двух концах
юг,запад и центр страны также уже делают но в обратную сторону, отказывая в обслуживании на русском языке они просто его не знают и им не нужны русскоязычные клиенты (которых на юге,западе и центре уже толком и нет)
ну и кому от этого легче?
в итоге сфера применения русского языка естественным путем будет сокращаться все больше и больше в итоге доходя до
мелких анклавов типа лисаковска-это естественный процесс
Добринцофф:
Ну никак не дойдет до человека,что запретами ,штрафами и тому подобным,нельзя выучить язык.
Ну никак не дойдет до человека,что запретами ,штрафами и тому подобным,нельзя выучить язык.
никто и не требует от продавца фруктов знать на зубок весь язык
продавец обязан знать базовый уровень чтобы обслужить местное население
Цитата:
Добринцофф:
Допустим работает официант и не знает язык ,кому от этого хуже государству ,работодателю,клиенту ,или ему самому? Я так думаю ,что в первую очередь официанту и работодателю.
Допустим работает официант и не знает язык ,кому от этого хуже государству ,работодателю,клиенту ,или ему самому? Я так думаю ,что в первую очередь официанту и работодателю.
судя по менталитету тех кто не знает гос язык и пытается в бизнес им чхать на местное население и прибыль
пусть как будет но учить гос язык не буду-назло
или уеду
ну и хай (пожимая плечами) отвечу я
раз такой гордый реднек то вали, на твоем месте другой ресторан откроется
свято место пусто не бывает)
Цитата:
Добринцофф:
Вот допустим в в Тайланде в некоторых ресторанах и магазинах тайцы хоть и плохо, но говорят на русском и от этого выигрывает хозяин ресторана,официант и клиент,но никак не государство.Так в чем идея штрафовать за незнание языка?
Вот допустим в в Тайланде в некоторых ресторанах и магазинах тайцы хоть и плохо, но говорят на русском и от этого выигрывает хозяин ресторана,официант и клиент,но никак не государство.Так в чем идея штрафовать за незнание языка?
смотри интересный пример ты привел
тоесть когда русский едет в тайланд там местные пытаються угодить ему и учат базовый русский
у нас же почему то казахоязычный гражданин страны приходит в магазин но владельцу магазина чхать на клиента и он назло обслуживает его на том языке на котором удобно владельцу
слушайте да без проблем
только палка то о двух концах
юг,запад и центр страны также уже делают но в обратную сторону, отказывая в обслуживании на русском языке они просто его не знают и им не нужны русскоязычные клиенты (которых на юге,западе и центре уже толком и нет)
ну и кому от этого легче?
в итоге сфера применения русского языка естественным путем будет сокращаться все больше и больше в итоге доходя до
мелких анклавов типа лисаковска-это естественный процесс
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15682
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 17:06
Цитата:
За такую фразу можно и за сепаратизм ответить.
Цитата:
Это смотря какую цель выберет посетитель. Если как тильмайданутые устроить скандал - тогда конечно. Мы в Актау заходили в какое-то кафе, вроде турецкое, наша цель была пообедать. Да, по-русски плохо понимают, но мы вполне смогли объяснить чего хотим и в результате все довольны. Если точно так же периодически в магазин к Добринцову будут заходить ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ люди и пытаться что-то объяснить, то продавцы волей-неволей, с притоком таких покупателей, будут учить и понимать необходимость учить язык. А если будут туда заходить только кричащие о своих правах, то и отношение к языку будет не очень хорошее и учить его желания попросту не появится.
Цитата:
Если уж идти по такому пути и штрафовать, то штрафовать нужно работодателя - именно он набирает сотрудников и выставляет условия для них. Но в условиях небольшого спроса на язык и предложения работников со знанием языка - попросту накинут ценник на товары "на штраф" и всё - раз в полгода можно будет и штраф заплатить за счет покупателей.
abaika95:
до мелких анклавов типа лисаковска
до мелких анклавов типа лисаковска
За такую фразу можно и за сепаратизм ответить.
Цитата:
abaika95:
юг,запад и центр страны также уже делают но в обратную сторону, отказывая в обслуживании на русском языке они просто его не знают
юг,запад и центр страны также уже делают но в обратную сторону, отказывая в обслуживании на русском языке они просто его не знают
Это смотря какую цель выберет посетитель. Если как тильмайданутые устроить скандал - тогда конечно. Мы в Актау заходили в какое-то кафе, вроде турецкое, наша цель была пообедать. Да, по-русски плохо понимают, но мы вполне смогли объяснить чего хотим и в результате все довольны. Если точно так же периодически в магазин к Добринцову будут заходить ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ люди и пытаться что-то объяснить, то продавцы волей-неволей, с притоком таких покупателей, будут учить и понимать необходимость учить язык. А если будут туда заходить только кричащие о своих правах, то и отношение к языку будет не очень хорошее и учить его желания попросту не появится.
Цитата:
abaika95:
если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
Если уж идти по такому пути и штрафовать, то штрафовать нужно работодателя - именно он набирает сотрудников и выставляет условия для них. Но в условиях небольшого спроса на язык и предложения работников со знанием языка - попросту накинут ценник на товары "на штраф" и всё - раз в полгода можно будет и штраф заплатить за счет покупателей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1527
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 18:06
Цитата:
Вы тут логического противоречия не наблюдаете? Если он не способен обслужить "большую часть населения", то как он вообще работает? Если эта "большая часть населения" действительно существует, рынок сам расставит все по своим местам, и штрафы не понадобятся.
abaika95:
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
Вы тут логического противоречия не наблюдаете? Если он не способен обслужить "большую часть населения", то как он вообще работает? Если эта "большая часть населения" действительно существует, рынок сам расставит все по своим местам, и штрафы не понадобятся.
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