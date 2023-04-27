Отправлено: - 10:30

azlk:

А так получается, я должен тратить свое время на уборку части городского пространства,

Цитата:Извините, а с вас убудет, если вы 2 часа потратите на хорошее дело? Никогда не поверю, что все так устают от работы, у всех так не хватает времени, чтобы выйти во двор на субботник.Тут еще вопрос личной неприхотливости. Один (и таких 90%) просто переступит через бутылку, пакет, пачку, лежащие около подъезда, другой посадит ребенка в замусоренную и возможно загаженную песочницу. А другой поднимет, выйдет с граблями, уберет не дожидаясь кого-то...Но таких единицы.Взять наш дом... 130 квартир... Те, кто вышел убрать место ГДЕ ЖИВУТ, единицы... точнее из 6 квартир. Остальным что, я не пойму, стрёмно, стыдно, лень (нужное подчеркнуть)?Буквально вчерашняя зарисовка. Вечер. Двор полон детворы. Мелкие оккупировали песочницу. Мамы тут же... лясы-трясы, в телефоне... А в песочнице уже самого песка не осталось. Год назад завозили, вычерпали все. Он весь вокруг. Каждый год я брал лопату и закидывал в песочницу. Решил в этот раз не делать. Говорю, а у детей есть папы? Они могут выйти и собрать песок, чтобы детям было с чем играть.Я даже пару лопат могу дать.... Монолог был в пустоту!Если для своего ребенка не хотят собрать мусор, накидать песок, чего же ждать больше?