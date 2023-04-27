Отправлено: - 16:50

Добринцофф:

Ну никак не дойдет до человека,что запретами ,штрафами и тому подобным,нельзя выучить язык.

Добринцофф:

Допустим работает официант и не знает язык ,кому от этого хуже государству ,работодателю,клиенту ,или ему самому? Я так думаю ,что в первую очередь официанту и работодателю.

Добринцофф:

Вот допустим в в Тайланде в некоторых ресторанах и магазинах тайцы хоть и плохо, но говорят на русском и от этого выигрывает хозяин ресторана,официант и клиент,но никак не государство.Так в чем идея штрафовать за незнание языка?

Цитата:никто и не требует от продавца фруктов знать на зубок весь языкпродавец обязан знать базовый уровень чтобы обслужить местное населениеЦитата:судя по менталитету тех кто не знает гос язык и пытается в бизнес им чхать на местное население и прибыльпусть как будет но учить гос язык не буду-назлоили уедуну и хай (пожимая плечами) отвечу яраз такой гордый реднек то вали, на твоем месте другой ресторан откроетсясвято место пусто не бывает)Цитата:смотри интересный пример ты привелтоесть когда русский едет в тайланд там местные пытаються угодить ему и учат базовый русскийу нас же почему то казахоязычный гражданин страны приходит в магазин но владельцу магазина чхать на клиента и он назло обслуживает его на том языке на котором удобно владельцуслушайте да без проблемтолько палка то о двух концахюг,запад и центр страны также уже делают но в обратную сторону, отказывая в обслуживании на русском языке они просто его не знают и им не нужны русскоязычные клиенты (которых на юге,западе и центре уже толком и нет)ну и кому от этого легче?в итоге сфера применения русского языка естественным путем будет сокращаться все больше и больше в итоге доходя домелких анклавов типа лисаковска-это естественный процесс