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≡ Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46669
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
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В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
#1
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Цитата:
насколько он патриотичен.

Ох, вот только не надо этой чуши про патриотизм..
У соседей патриотизмом называют ловить смерть за дворцы Подозреваемого и получать бартером унитаз..
Или Ладу.
А может сразу все вместе..
За жизнь..
Наш президент имеет что в виду, под этим словом, то же самое?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:53
#2
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А так конечно, красиво и верно все сказано.
Если подытожить и расшифровать, то для так сказать мусорных профессий, знание казахского необязательно и никто вас там к этому принуждать не будет.
Другое дело врачебное дело, акимовские дела, короче госучреждения, силовики и прочие, там знание станет обязательным..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13689
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:54
#3
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Цитата:
Не владеющие казахским языком не должны ущемляться

конечно не должен
если он не владеет гос языком и не работает в сфере обслуживания,госслужбе или соц службах никто ему и слова не скажет
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:59
#4
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Хотя в Германии мусорщики в месяц получают больше, чем наше государство дарит ветеранам за год..
Да если б у нас было такое, я бы с удовольствием вызубрил казахский язык и стал бы мусорщиком..
5000 ойро.
Все же больше, чем сейчас, которую они получают, примерно 170 ойро..
Тогда действительно, вся страна быстро бы выучила казахский..
Вот тебе и патриоты..
Но кто захочет сделать зп у нас мировой, удавятся просто от жадности..
А значит и не нужно быть никаким патриотом..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9367
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 14:39
#5
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Цитата:
abaika95:
а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться

Ну никак не дойдет до человека,что запретами ,штрафами и тому подобным,нельзя выучить язык.
Допустим работает официант и не знает язык ,кому от этого хуже государству ,работодателю,клиенту ,или ему самому?
Я так думаю ,что в первую очередь официанту и работодателю.
Вот допустим в в Тайланде в некоторых ресторанах и магазинах тайцы хоть и плохо, но говорят на русском и от этого выигрывает хозяин ресторана,официант и клиент,но никак не государство.Так в чем идея штрафовать за незнание языка?
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
189
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:04
#6
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А давайте запретим русский язык в Казахстане ,как на Украине,чем Казахстан хуже,все сразу выучат Казахский и Наша газета будет на казахском,думаю хороший вариант,что то форумчане не додумались до этого,это ведь так просто.
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
189
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:05
#7
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И самое главное закрыть все русские школы.
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
189
Re: Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 15:06
#8
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а 2022 году вообще зачем звали агрессора Путина на помощь?
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