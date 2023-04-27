Отправлено: - 14:39

abaika95:

а если он оказывает услуги и не может обслуживать большую часть населения только потому что не владеет языком этого населения он должен отвечать по закону и штрафоваться

Цитата:Ну никак не дойдет до человека,что запретами ,штрафами и тому подобным,нельзя выучить язык.Допустим работает официант и не знает язык ,кому от этого хуже государству ,работодателю,клиенту ,или ему самому?Я так думаю ,что в первую очередь официанту и работодателю.Вот допустим в в Тайланде в некоторых ресторанах и магазинах тайцы хоть и плохо, но говорят на русском и от этого выигрывает хозяин ресторана,официант и клиент,но никак не государство.Так в чем идея штрафовать за незнание языка?