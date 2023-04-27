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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:14
Вот в этом и дело, что объявили одно, а тут на практике другое. Я тоже не верю, но хотя бы видимость создать то надо было. А тут просто в наглую, Я хозяин здесь, а вы тут никто.
[Исправлено: saba, 27.04.2023 - 13:14]
[Исправлено: saba, 27.04.2023 - 13:14]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:18
Цитата:
Значит крыша на уровне, очень хорошая
Минимум на три срока тут будет.
Ну уж не он то сам, это же смешно, хозяин.
А тот, кто за ним..
saba:
Я хозяин здесь, а вы тут никто.
Я хозяин здесь, а вы тут никто.
Значит крыша на уровне, очень хорошая
Минимум на три срока тут будет.
Ну уж не он то сам, это же смешно, хозяин.
А тот, кто за ним..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:25
Цитата:
Крыша крышой , а хозяин здесь он. да и не думаю, что надо искать везде деньги и коррупционную составляющую, власть она зачастую дороже денег, но потом и деньги приносит неплохие. Власть это всё и деньги и всё остальное.
111:
Значит крыша на уровне, очень хорошая
Значит крыша на уровне, очень хорошая
Крыша крышой , а хозяин здесь он. да и не думаю, что надо искать везде деньги и коррупционную составляющую, власть она зачастую дороже денег, но потом и деньги приносит неплохие. Власть это всё и деньги и всё остальное.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:27
Тут чисто психологическое, самое главное , Я решил, а все остальные будут делать, никуда не денутся.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:31
Цитата:
Это не коррупционная составляющая.
Банки, кому принадлежат?
В чьей сфере влияния они?
Просто бизнес.
А чьи стройкампании они тут крышуют?
Далеко ходить особо то и не надо..
saba:
коррупционную составляющую,
коррупционную составляющую,
Это не коррупционная составляющая.
Банки, кому принадлежат?
В чьей сфере влияния они?
Просто бизнес.
А чьи стройкампании они тут крышуют?
Далеко ходить особо то и не надо..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:32
Цитата:
Нет.
Было бы чисто психологический, то давно бы дали пинка под зад.
Но ведь боятся, кого то..
saba:
Тут чисто психологическое
Тут чисто психологическое
Нет.
Было бы чисто психологический, то давно бы дали пинка под зад.
Но ведь боятся, кого то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:43
Наверное, увы мы не поймём друг друга. Мы как Фома с Ёрёмой
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:46
Цитата:
Через лет десять увидим результат, кто и кому надо это делать.
Какие кампании разорятся, какие будут процветать, и на какие банки США наложат санкции и те тоже разорятся..
И потом будем смотреть.
Сейчас непонятно, кто послал его сюда и выдвинул эту кандидатуру президенту, может сам президент, может род Шапырашты..
saba:
Наверное, увы мы не поймём друг друга. Мы как Фома с Ёрёмой
Наверное, увы мы не поймём друг друга. Мы как Фома с Ёрёмой
Через лет десять увидим результат, кто и кому надо это делать.
Какие кампании разорятся, какие будут процветать, и на какие банки США наложат санкции и те тоже разорятся..
И потом будем смотреть.
Сейчас непонятно, кто послал его сюда и выдвинул эту кандидатуру президенту, может сам президент, может род Шапырашты..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:51
Это вообще непонятно, кто выдвинул. Ладно бы добился выдающихся результатов в СКО, но там. как говорят закошмарил весь бизнес, они с радостью отпустили его к нам.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:05
Цитата:
Назарбаевские?
Я тоже думаю они его вставили в эту сферу их влияния..
Комбинат все таки частично ихний.
Нужен контроль..
Пока конечно они контролируют 80 процентов по стране..
[Исправлено: 111, 27.04.2023 - 14:06]
saba:
Это вообще непонятно, кто выдвинул
Это вообще непонятно, кто выдвинул
Назарбаевские?
Я тоже думаю они его вставили в эту сферу их влияния..
Комбинат все таки частично ихний.
Нужен контроль..
Пока конечно они контролируют 80 процентов по стране..
[Исправлено: 111, 27.04.2023 - 14:06]
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:06
Цитата:
Вспомнил якобы аблязовские голубые футболки и шарики.
saba:
Вспомнил якобы аблязовские голубые футболки и шарики.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
Ладно я уезжаю. у меня график с 4.00 до 10.00. потом до 14.00 отдыхаю. потом пока не устану
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:10
Цитата:
Уезжаешь на отдых?
Уже начался.
Сейчас 14.10
saba:
Ладно я уезжаю. у меня график с 4.00 до 10.00. потом до 14.00 отдыхаю
Ладно я уезжаю. у меня график с 4.00 до 10.00. потом до 14.00 отдыхаю
Уезжаешь на отдых?
Уже начался.
Сейчас 14.10
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:10
Везёт же..
Наверно на турбазу с шашлыком..
Наверно на турбазу с шашлыком..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:11
А, перепутал.
До 14.00 отдых..
До 14.00 отдых..
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