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≡ Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46669
Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
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Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. Проект уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Re: Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
#1
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Это когда две половинки авто, приваривают что ли?
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