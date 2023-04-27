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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:14
#5146
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Вот в этом и дело, что объявили одно, а тут на практике другое. Я тоже не верю, но хотя бы видимость создать то надо было. А тут просто в наглую, Я хозяин здесь, а вы тут никто.

[Исправлено: saba, 27.04.2023 - 13:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:18
#5147
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Цитата:
saba:
Я хозяин здесь, а вы тут никто.

Значит крыша на уровне, очень хорошая
Минимум на три срока тут будет.
Ну уж не он то сам, это же смешно, хозяин.
А тот, кто за ним..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:25
#5148
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Цитата:
111:
Значит крыша на уровне, очень хорошая

Крыша крышой , а хозяин здесь он. да и не думаю, что надо искать везде деньги и коррупционную составляющую, власть она зачастую дороже денег, но потом и деньги приносит неплохие. Власть это всё и деньги и всё остальное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:27
#5149
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Тут чисто психологическое, самое главное , Я решил, а все остальные будут делать, никуда не денутся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:31
#5150
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Цитата:
saba:
коррупционную составляющую,

Это не коррупционная составляющая.
Банки, кому принадлежат?
В чьей сфере влияния они?
Просто бизнес.
А чьи стройкампании они тут крышуют?
Далеко ходить особо то и не надо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:32
#5151
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Цитата:
saba:
Тут чисто психологическое

Нет.
Было бы чисто психологический, то давно бы дали пинка под зад.
Но ведь боятся, кого то..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:43
#5152
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Наверное, увы мы не поймём друг друга. Мы как Фома с Ёрёмой :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:46
#5153
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Цитата:
saba:
Наверное, увы мы не поймём друг друга. Мы как Фома с Ёрёмой

Через лет десять увидим результат, кто и кому надо это делать.
Какие кампании разорятся, какие будут процветать, и на какие банки США наложат санкции и те тоже разорятся..
И потом будем смотреть.
Сейчас непонятно, кто послал его сюда и выдвинул эту кандидатуру президенту, может сам президент, может род Шапырашты..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 13:51
#5154
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Это вообще непонятно, кто выдвинул. Ладно бы добился выдающихся результатов в СКО, но там. как говорят закошмарил весь бизнес, они с радостью отпустили его к нам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:05
#5155
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Цитата:
saba:
Это вообще непонятно, кто выдвинул

Назарбаевские?
Я тоже думаю они его вставили в эту сферу их влияния..
Комбинат все таки частично ихний.
Нужен контроль..
Пока конечно они контролируют 80 процентов по стране..

[Исправлено: 111, 27.04.2023 - 14:06]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:06
#5156
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Цитата:
saba:

Вспомнил якобы аблязовские голубые футболки и шарики.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:08
#5157
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Ладно я уезжаю. у меня график с 4.00 до 10.00. потом до 14.00 отдыхаю. потом пока не устану
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:10
#5158
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Цитата:
saba:
Ладно я уезжаю. у меня график с 4.00 до 10.00. потом до 14.00 отдыхаю

Уезжаешь на отдых?
Уже начался.
Сейчас 14.10
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:10
#5159
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Везёт же..
Наверно на турбазу с шашлыком..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:11
#5160
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А, перепутал.
До 14.00 отдых..
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