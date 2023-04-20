Отправлено: - 11:03

Kairat stayer:

Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.

Kairat stayer:

Ниже постом процитирую председателя духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтий шейх Равилья Гайнутдина, что он говорил ранее, в части касающейся предполагаемого увеличения числа мусульман в перспективе.

Цитата:Цитата:Некоторые грамотеи, ранее надо мной подшучивали, да и в настоящее время упоминают в своих постах, про цитирования самого себя. Мол, как будто, я сам с собой разговариваю, нет конечно. При этом, эти грамотеи сами признавались, что не могут вспомнить, что говорили месяц тому назад, не говоря уже о беседах 5-10 летней давности. Просто воспоминания и я также очень простой человек же, как говориться без прошлого - нет будущего. Думаю, что грамотеи вразумили, о чём речь. А то некоторые пишут, прочитал, подумал и ничего не понял, надеюсь понятно всё написал.Как отметил выше, в этот раз процитирую не самого себя, а председателя духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтия шейха Равилья Гайнутдина: через 15 лет в стране 30% населения будут мусульманами, сейчас около 7%.Подробнее здесь: