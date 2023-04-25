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≡ Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46665
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 17:30
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Момент переброса телефонов в колонию попал на видео. На кадрах видно, как машина подъехала к учреждению и человек перебросил некий предмет на территорию колонии. В обмотанном скотчем черном свертке находились два мобильных телефона
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25003
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 20:02
#15
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Грев решался минимум на уровне полкаша или который немного ниже.
Это самый минимум.
На уровне генералов, им дачи строили в лесах..
Дрова им возили камазами..
А ты про какой то коньяк.
Как его подарили, рекламу сделали, фото, что домой к нему принесли и подарили?
Или тоже к нему во двор закинули где то в Кушмуруне?
И еще сфотали Сменой-8м в полной темноте..

[Исправлено: 111, 26.04.2023 - 20:05]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12231
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 20:49
#16
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Цитата:
111:
Вот ты уже опытный. Если бы тебя поймали за отруби, мы бы щас тебе чай передавали, телефон через забор закидывали. А ты нам бартером браслеты, нарды.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7548
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 26.04.23 - 22:18
#17
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Цитата:
111:
стоматологи работали или классные руководители с пятого класса?

---В точку !! И стоматолог работал с зубным техником , и школа вечерняя была .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7548
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 26.04.23 - 22:21
#18
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Цитата:
111:
Грев решался минимум на уровне полкаша

---Там в то время начальником колонии был всего майор .Это сейчас у всех большие звездочки .111:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7548
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 26.04.23 - 22:22
#19
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Цитата:
111:
На уровне генералов

---А генерал был всего один на область , Бакиров .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7548
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 26.04.23 - 22:28
#20
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Цитата:
111:
Как его подарили

---И тут не понял ты ничего ---он занес в зону для осужденного.Цитата:
111:
во двор закинули где то в Кушмуруне?

---И причем тут Кушмурун ? Кажется ясно написал ***в нашей четверке** -это в Киевском . Или как всегда - не дочитал , а сразу ответ начал строчить ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25003
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 23:25
#21
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Цитата:
Гога:
генерал был всего один на область , Бакиров .

Не знаю, но в 90х много чего сделали, и не одному генералу, двум.
А то что майор, так это среднеразмерный вертухай, что он может кроме как передачи воровать?
Это кстати до сих пор, в любой спецприемник зайди и получишь результат.
Вертухаи на уровне сержантов там сами воруют, сигареты, мясо, еду..
Кстати у них такса телефоном попользоваться один звонок 10 тысяч тенге..
Только от камеры надо спрятаться..
Это с новичков.
С хороших людей, если благодаришь, то есть откармливаешь вертухаев сполна, разрешено звонить сколько то раз там, не помню точно.
Ну а деловых людей, кто пошире, там по другому.
Сейчас вместо них чиновники там крышуют самих вертухаев..
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