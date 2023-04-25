Отправлено: - 23:25

Гога:

генерал был всего один на область , Бакиров .

Цитата:Не знаю, но в 90х много чего сделали, и не одному генералу, двум.А то что майор, так это среднеразмерный вертухай, что он может кроме как передачи воровать?Это кстати до сих пор, в любой спецприемник зайди и получишь результат.Вертухаи на уровне сержантов там сами воруют, сигареты, мясо, еду..Кстати у них такса телефоном попользоваться один звонок 10 тысяч тенге..Только от камеры надо спрятаться..Это с новичков.С хороших людей, если благодаришь, то есть откармливаешь вертухаев сполна, разрешено звонить сколько то раз там, не помню точно.Ну а деловых людей, кто пошире, там по другому.Сейчас вместо них чиновники там крышуют самих вертухаев..