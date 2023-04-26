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Да, есть сферы, которые по своей сути должны зарабатывать. А есть те, которые тратить, к которым обычно относят культуру. Поэтому все это субсидируется государством. Но с развитием индустрии мы видим, что они тоже могут что-то зарабатывать. Хочу отметить, что заработанные 19 млн никуда не уходят, они остаются в театре. В первую очередь это позволит выезжать артистам на фестивали и гастроли. Я желаю актерам успеха! Думаю, таких поездок будет немало.



Цитата:если на культуре удалось заработать это уже шоу бизнескультура, идеология, образование априори убыточное предприятие которое постоянно должно быть на достатке государства или меценатовнарод с древних времен любит шоу и хлеба учиться слушать агитацию или смотреть театральную постановку если за углом показывают кино это не для народадва ответалибо в кино нечего показыватьлибо театр стал сверхпопулярным (нет)