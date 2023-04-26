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≡ 19 млн за 3,5 месяца - В Русском театре Костаная отметили «Новый год». Как праздновали артисты?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46665
19 млн за 3,5 месяца - В Русском театре Костаная отметили «Новый год». Как праздновали артисты?
Отправлено: 26.04.23 - 20:38
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Театр за 3,5 месяца собрал на продаже билетов 19 млн тенге. Столько планировали заработать за весь год. Такого финансового успеха, отмечают здесь, не было никогда. Отпраздновали достижение небольшим капустником.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13687
Re: 19 млн за 3,5 месяца - В Русском театре Костаная отметили...
Отправлено: 26.04.23 - 20:38
#1
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Цитата:
Да, есть сферы, которые по своей сути должны зарабатывать. А есть те, которые тратить, к которым обычно относят культуру. Поэтому все это субсидируется государством. Но с развитием индустрии мы видим, что они тоже могут что-то зарабатывать. Хочу отметить, что заработанные 19 млн никуда не уходят, они остаются в театре. В первую очередь это позволит выезжать артистам на фестивали и гастроли. Я желаю актерам успеха! Думаю, таких поездок будет немало.


если на культуре удалось заработать это уже шоу бизнес
культура, идеология, образование априори убыточное предприятие которое постоянно должно быть на достатке государства или меценатов
народ с древних времен любит шоу и хлеб
а учиться слушать агитацию или смотреть театральную постановку если за углом показывают кино это не для народа
два ответа
либо в кино нечего показывать
либо театр стал сверхпопулярным (нет)
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