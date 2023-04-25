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Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46664
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 17:30
Момент переброса телефонов в колонию попал на видео. На кадрах видно, как машина подъехала к учреждению и человек перебросил некий предмет на территорию колонии. В обмотанном скотчем черном свертке находились два мобильных телефона
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Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 17:30
---Раньше чай бросали плиточный .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6047
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 18:28
Будучи подростками, я с друзьями ходил за город, там в то время были много огороженных колючей проволокой зоны с заключёнными, среди них были настоящие мастера ювелирных украшений. За пачку чая можно было заполучить браслет на часы, перстни, цепочки и другое, методом перекидывания посылки через забор с колючей проволокой. Бывало по разному, могли и обмануть.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 262
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 21:29
.....просто пацанам грев кинули....а что там телефоны запрещены?как то не демократично,представить не могу как люди находящиеся в заключении и без телефона,с родитьлями как общаться с родствинниками знакомыми?
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 22:36
Цитата:
Не ври.
Его передавали так.
Гога:
Раньше чай бросали плиточный .
Раньше чай бросали плиточный .
Не ври.
Его передавали так.
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 00:58
Цитата:
----Фи , как некультурно .Бросали , и ещё как . Приматывали к электроду и кидали . Передавали и так , но там норма была . А для чифиря - не хватало .
111:
Не ври.
Не ври.
----Фи , как некультурно .Бросали , и ещё как . Приматывали к электроду и кидали . Передавали и так , но там норма была . А для чифиря - не хватало .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1807
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 01:39
Цитата:
Тут на форуме два супервайзера, если что не так, они всегда правы и знают, что как есть.
А так да, тоже было сигареты перебрасывал, браслет для часов симпатичный обратно получил. Жаль затерялся со всеми переездами. Другу ножик было кнопочный достался, но тот там чего то по более замудрил было.
Цитата:
Это наверное, если к вертухаям в руки попадало.
Гога:
Фи , как некультурно .Бросали , и ещё как
Фи , как некультурно .Бросали , и ещё как
Тут на форуме два супервайзера, если что не так, они всегда правы и знают, что как есть.
А так да, тоже было сигареты перебрасывал, браслет для часов симпатичный обратно получил. Жаль затерялся со всеми переездами. Другу ножик было кнопочный достался, но тот там чего то по более замудрил было.
Цитата:
сайлау курманов:
ывало по разному, могли и обмануть.
ывало по разному, могли и обмануть.
Это наверное, если к вертухаям в руки попадало.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1933
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 26.04.23 - 11:07
Цитата:
телефоны в местах заключения запрещены практически во всех странах мира. Звонки домой строго по расписанию, зачастую это мера поощрения. Другое дело, что в колонии практически везде у многих есть сотовые телефоны, в тюрьме спрятать проблематично, а на зоне всё проще.
родом из Шанхая2022:
.а что там телефоны запрещены?
.а что там телефоны запрещены?
телефоны в местах заключения запрещены практически во всех странах мира. Звонки домой строго по расписанию, зачастую это мера поощрения. Другое дело, что в колонии практически везде у многих есть сотовые телефоны, в тюрьме спрятать проблематично, а на зоне всё проще.
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 13:34
Цитата:
Ладно то гнать..
У меня сидело два двоюродных брата, зять от двоюродной, еще в советское время, однокашники, просто знакомые.
И всегда помню что мы собирали им в огромные просто сумки, клетчатые такие чай вот этот вот.
Нет там ограничений.
На грев тоже когда собирали, ну это уже в другом кругу, там чуть ли не тонами его было..
Не знаешь, лучше тогда бы помалкивал..
Гога:
Приматывали к электроду и кидали . Пере
Приматывали к электроду и кидали . Пере
Ладно то гнать..
У меня сидело два двоюродных брата, зять от двоюродной, еще в советское время, однокашники, просто знакомые.
И всегда помню что мы собирали им в огромные просто сумки, клетчатые такие чай вот этот вот.
Нет там ограничений.
На грев тоже когда собирали, ну это уже в другом кругу, там чуть ли не тонами его было..
Не знаешь, лучше тогда бы помалкивал..
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 13:41
Бросил собирать на грев уже в начале 2000х, когда ко мне приехали какие то гопники и просили, чтоб я и их пацану типа закинул наличными через них, как буд то я не конкретный человек и не могу сам без этих гопников решить, когда и как давать.
Тут же понятно, что ко мне пришли крысы.
После этого решил с принципа не передавать.
Причем этот гопник, которого посадили, его загребли за изнасилование бомжей штакетниками.
Ладно он там грабил просто, вырывал серьги у баб вместе с мочками ушей и тд, а то ведь мужеловство..
Пришел потом с зоны.
Через пару месяцев убил человека.
Лет пять назад вышел уже..
[Исправлено: 111, 26.04.2023 - 13:50]
Тут же понятно, что ко мне пришли крысы.
После этого решил с принципа не передавать.
Причем этот гопник, которого посадили, его загребли за изнасилование бомжей штакетниками.
Ладно он там грабил просто, вырывал серьги у баб вместе с мочками ушей и тд, а то ведь мужеловство..
Пришел потом с зоны.
Через пару месяцев убил человека.
Лет пять назад вышел уже..
[Исправлено: 111, 26.04.2023 - 13:50]
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 14:40
Цитата:
---Всегда были в 80-ые года.Цитата:
---К сожалению , знаю . Работал в нашей четверке и ловил этих метателей .
111:
Нет там ограничений.
Нет там ограничений.
---Всегда были в 80-ые года.Цитата:
111:
Не знаешь, лучше тогда бы помалкивал..
Не знаешь, лучше тогда бы помалкивал..
---К сожалению , знаю . Работал в нашей четверке и ловил этих метателей .
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 15:02
Цитата:
Да ладно то..
С тобой просто никто дел не имел.
Там все решалось и сейчас решается очень просто.
А ты если был мелким вертухаем, так жизнь там прошла мимо тебя и знать ты ничего не знал..
Гога:
Работал в нашей четверке и ловил этих метателей .
Работал в нашей четверке и ловил этих метателей .
Да ладно то..
С тобой просто никто дел не имел.
Там все решалось и сейчас решается очень просто.
А ты если был мелким вертухаем, так жизнь там прошла мимо тебя и знать ты ничего не знал..
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 16:28
Цитата:
---Уж знаток вся и всего .Цитата:
---Да нет , на отряде работал
111:
ты ничего не знал..
ты ничего не знал..
---Уж знаток вся и всего .Цитата:
111:
мелким вертухаем
мелким вертухаем
---Да нет , на отряде работал
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 16:30
Цитата:
---Сейчас не знаю , а тогда за бутылку коньяка капитана уволили за раз .
111:
решается очень просто.
решается очень просто.
---Сейчас не знаю , а тогда за бутылку коньяка капитана уволили за раз .
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 19:59
Цитата:
Ты чё мне про бутылку коньяка то втираешь, там что, стоматологи работали или классные руководители с пятого класса?
Гога:
тогда за бутылку коньяка капитана уволили за раз .
тогда за бутылку коньяка капитана уволили за раз .
Ты чё мне про бутылку коньяка то втираешь, там что, стоматологи работали или классные руководители с пятого класса?
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