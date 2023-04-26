НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцам планируют списывать кредиты, оформленные мошенниками
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46664
Казахстанцам планируют списывать кредиты, оформленные мошенниками
Отправлено: 26.04.23 - 19:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане хотят заставить банки платить возмещение, если их службы информационной безопасности позволили мошенникам вывести средства клиентов. В случае отсутствия решения суда возмещение со стороны финансовой организации проводить не будут.
Читать новость

X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
230
Re: Казахстанцам планируют списывать кредиты, оформленные...
Отправлено: 26.04.23 - 19:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно проще сделать. Внедрить бесплатно самозапреты на выдачу кредита или получение кредита лично в банке (без доверенности) и уже половина мошенников отсеется.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS