НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная автобусы и передали их местным перевозчикам
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46663
В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная автобусы и передали их местным перевозчикам
Отправлено: 26.04.23 - 13:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если зайдет другая компания на обслуживание перевозок, то мы, конечно, отдадим автобусы им. Но сказать, будет ли это местная компания или нет, я не могу", - пояснил председатель правления СПК «Тобол» Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
526
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 13:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем было покупать эти "выкидыши" автопрома? Для города они очень маленькие и неудобные. Пусть лучше вернут на дороги прежние автобусы с нормальной вместимостью.
Проезд дорожает, а уровень оказываемой услуги все ниже и ниже.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1332
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 14:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем столько посредников? ФРП, СПК... Почему бы производителю этих автобусов не давать самому их в лизинг? Или через оф дилера. Это по нашему, мутные схемы, много «уважаемых» людей должны заработать и т.д. Такова наша экономика убогая.
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
104
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 15:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше ездить в старых немецких автобусах, чем в этих новых. Автобус маленький, проход между креслами узкий, зимой душно. Утром обычно битком невозможно к двери пройти.Пусть в госструктуры заберут. Пригодится им, на себе испытают все прелести этого автотранспорта. Такой транспорт надо вообще подарить автобусникам в нагрузку за победу в конкурсе
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12230
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 16:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас чет стесняются люди велики покупать. В Европе смотрю очень много велосипедистов. Я если б работал в городе, гонял бы только на велике на работу и домой. Нафиг автобус и автомобиль. А на авто можно на рыбалку и в лес.
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
572
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 16:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти автобусы, будто рассчитаны на один (всего один!) школьный класс, который едет на экскурсию. Тогда эти автобусы нормальные. В случае использования их как городских, это издевательство над пассажирами. Заставить бы чиновников ездить в них каждый день на работу и с работы в час пик. Тогда бы поняли, что к чему.
А вот эти обозначения на "морде" автобусов: человек с тростью и человек в инвалидной коляске? Это что, чёрный юмор? Или забыли эти рисунки красной чертой перечеркнуть? Не может в этот ... эту... коробчонку заехать человек на инвалидной коляске. Даже человеку на костылях или просто с тростью там делать нечего!
Кто и чем думал, когда навязывал перевозчиками этих недомерков?
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1332
В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная автобусы и передали их местным перевозчикам
Отправлено: 26.04.23 - 16:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
У нас чет стесняются люди велики покупать. В Европе смотрю очень много велосипедистов.

Ага, представьте, как какой нибудь агашка или «реальныйпацанчик» к ресторану на велике подъезжает. Они же правильно, умрут со стыда. Ещё же нужна не «абыкакаямашина», а крузак, желательно 300ый. Хотя дороги и улицы у нас такие, что и пешком ходить трудно . Понты же наше всё.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS