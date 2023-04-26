Отправлено: - 16:47

Vit:

У нас чет стесняются люди велики покупать. В Европе смотрю очень много велосипедистов.

Цитата:Ага, представьте, как какой нибудь агашка или «реальныйпацанчик» к ресторану на велике подъезжает. Они же правильно, умрут со стыда. Ещё же нужна не «абыкакаямашина», а крузак, желательно 300ый. Хотя дороги и улицы у нас такие, что и пешком ходить трудно . Понты же наше всё.