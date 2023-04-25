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≡ Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46663
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 17:30
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Момент переброса телефонов в колонию попал на видео. На кадрах видно, как машина подъехала к учреждению и человек перебросил некий предмет на территорию колонии. В обмотанном скотчем черном свертке находились два мобильных телефона
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7542
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 17:30
#1
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---Раньше чай бросали плиточный .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6047
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 18:28
#2
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Будучи подростками, я с друзьями ходил за город, там в то время были много огороженных колючей проволокой зоны с заключёнными, среди них были настоящие мастера ювелирных украшений. За пачку чая можно было заполучить браслет на часы, перстни, цепочки и другое, методом перекидывания посылки через забор с колючей проволокой. Бывало по разному, могли и обмануть.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
262
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 25.04.23 - 21:29
#3
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.....просто пацанам грев кинули....а что там телефоны запрещены?как то не демократично,представить не могу как люди находящиеся в заключении и без телефона,с родитьлями как общаться с родствинниками знакомыми?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25000
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 25.04.23 - 22:36
#4
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Цитата:
Гога:
Раньше чай бросали плиточный .

Не ври.
Его передавали так.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7542
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 00:58
#5
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Цитата:
111:
Не ври.

----Фи , как некультурно .Бросали , и ещё как . Приматывали к электроду и кидали . Передавали и так , но там норма была . А для чифиря - не хватало .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1807
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 01:39
#6
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Цитата:
Гога:
Фи , как некультурно .Бросали , и ещё как

Тут на форуме два супервайзера, если что не так, они всегда правы и знают, что как есть. :lol:
А так да, тоже было сигареты перебрасывал, браслет для часов симпатичный обратно получил. Жаль затерялся со всеми переездами. Другу ножик было кнопочный достался, но тот там чего то по более замудрил было.
Цитата:
сайлау курманов:
ывало по разному, могли и обмануть.

Это наверное, если к вертухаям в руки попадало.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1933
Re: Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в...
Отправлено: 26.04.23 - 11:07
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.а что там телефоны запрещены?

телефоны в местах заключения запрещены практически во всех странах мира. Звонки домой строго по расписанию, зачастую это мера поощрения. Другое дело, что в колонии практически везде у многих есть сотовые телефоны, в тюрьме спрятать проблематично, а на зоне всё проще.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25000
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 13:34
#8
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Цитата:
Гога:
Приматывали к электроду и кидали . Пере

Ладно то гнать..
У меня сидело два двоюродных брата, зять от двоюродной, еще в советское время, однокашники, просто знакомые.
И всегда помню что мы собирали им в огромные просто сумки, клетчатые такие чай вот этот вот.
Нет там ограничений.
На грев тоже когда собирали, ну это уже в другом кругу, там чуть ли не тонами его было..
Не знаешь, лучше тогда бы помалкивал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25000
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 13:41
#9
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Бросил собирать на грев уже в начале 2000х, когда ко мне приехали какие то гопники и просили, чтоб я и их пацану типа закинул наличными через них, как буд то я не конкретный человек и не могу сам без этих гопников решить, когда и как давать.
Тут же понятно, что ко мне пришли крысы.
После этого решил с принципа не передавать.
Причем этот гопник, которого посадили, его загребли за изнасилование бомжей штакетниками.
Ладно он там грабил просто, вырывал серьги у баб вместе с мочками ушей и тд, а то ведь мужеловство..
Пришел потом с зоны.
Через пару месяцев убил человека.
Лет пять назад вышел уже..

[Исправлено: 111, 26.04.2023 - 13:50]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7542
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 14:40
#10
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Цитата:
111:
Нет там ограничений.

---Всегда были в 80-ые года.Цитата:
111:
Не знаешь, лучше тогда бы помалкивал..

---К сожалению , знаю . Работал в нашей четверке и ловил этих метателей .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25000
Сотовые телефоны перебросили через забор в колонию в Костанае
Отправлено: 26.04.23 - 15:02
#11
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Цитата:
Гога:
Работал в нашей четверке и ловил этих метателей .

Да ладно то..
С тобой просто никто дел не имел.
Там все решалось и сейчас решается очень просто.
А ты если был мелким вертухаем, так жизнь там прошла мимо тебя и знать ты ничего не знал..
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