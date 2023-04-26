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≡ В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная автобусы и передали их местным перевозчикам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46663
В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная автобусы и передали их местным перевозчикам
Отправлено: 26.04.23 - 13:21
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"Если зайдет другая компания на обслуживание перевозок, то мы, конечно, отдадим автобусы им. Но сказать, будет ли это местная компания или нет, я не могу", - пояснил председатель правления СПК «Тобол» Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
526
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 13:21
#1
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Зачем было покупать эти "выкидыши" автопрома? Для города они очень маленькие и неудобные. Пусть лучше вернут на дороги прежние автобусы с нормальной вместимостью.
Проезд дорожает, а уровень оказываемой услуги все ниже и ниже.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1331
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 14:40
#2
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Зачем столько посредников? ФРП, СПК... Почему бы производителю этих автобусов не давать самому их в лизинг? Или через оф дилера. Это по нашему, мутные схемы, много «уважаемых» людей должны заработать и т.д. Такова наша экономика убогая.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
104
Re: В СПК «Тобол» рассказали, как приобрели для Костаная...
Отправлено: 26.04.23 - 15:03
#3
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Лучше ездить в старых немецких автобусах, чем в этих новых. Автобус маленький, проход между креслами узкий, зимой душно. Утром обычно битком невозможно к двери пройти.Пусть в госструктуры заберут. Пригодится им, на себе испытают все прелести этого автотранспорта. Такой транспорт надо вообще подарить автобусникам в нагрузку за победу в конкурсе
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