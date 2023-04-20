Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска. Читать новость
Kairat stayer: Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.
Цитата:
Kairat stayer: Ниже постом процитирую председателя духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтий шейх Равилья Гайнутдина, что он говорил ранее, в части касающейся предполагаемого увеличения числа мусульман в перспективе.
Некоторые грамотеи, ранее надо мной подшучивали, да и в настоящее время упоминают в своих постах, про цитирования самого себя. Мол, как будто, я сам с собой разговариваю, нет конечно. При этом, эти грамотеи сами признавались, что не могут вспомнить, что говорили месяц тому назад, не говоря уже о беседах 5-10 летней давности. Просто воспоминания и я также очень простой человек же, как говориться без прошлого - нет будущего. Думаю, что грамотеи вразумили, о чём речь. А то некоторые пишут, прочитал, подумал и ничего не понял, надеюсь понятно всё написал.
Как отметил выше, в этот раз процитирую не самого себя, а председателя духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтия шейха Равилья Гайнутдина: через 15 лет в стране 30% населения будут мусульманами, сейчас около 7%.
saba: не смотрите такое, когда то КП была адекватной газетой, а теперь это какой бардак. вместе с радио.
Выше отмечал:
Цитата:
Kairat stayer: Суть в том, что у радио "Комсомольская правда" своя многомиллионная аудитория, можно конечно сказать - это не официальная политика государства, а частное мнение, вместе с тем, народ-же слушает. Среди них есть не особо грамотные люди, Ваньки, Мыркымбаи, Миколы, Джамшуты, которые всему, что говорят верят и.т.д.
Ну Миколы точно не слушают, обрусевшие украинцы они уже давно Николаи и за Россию матушку топят больше русских. Есть такой эксперт на телевидении по имени Богдан Беспалько, он мечтает, чтобы стреляли не по инфраструктуре , как заявляет официальное руководство России то бишь утопить Украину в огне. А фамилия и имя прямо русское русское
saba: Ну Миколы точно не слушают, обрусевшие украинцы...
Могут слушать, аудитория большая, недавно Марику говорил, процитирую, как обычно:
Как, в прошлом году говорил Р.Кадыров, я больше казах, чем казахи. Ты на мой взгляд, больше украинец, чем наши отдельные доморощенные украинцы, не в обиду последним сказано. Они давно забыли свою родную мову (язык), отдельные из них стали имперцами как К.Божко...
saba: обрусевшие украинцы они уже давно Николаи и за Россию матушку топят больше русских
А кто тогда Красовский, кторый призывает топить и сжигать украинских детей, кто Соловьев, который требует ядерного удара по городам, Мардан, который призывет стереть Украину с карты мира и перестрелять всех? Медведев наконец, который хочет ядерными бомбами то Украину то Польшу? Ведь там мирные жители.. Ну а сепаратисты.. Раб предатель просто хочет выслужиться, чтоб не тронули его..
111: Медведев наконец, который хочет ядерными бомбами то Украину то Польшу?
Не только Украину и Польшу, он недавно заявил:
«Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство». «Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. Все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. Мир болен, и, вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является»,— сообщил господин Медведев в ходе марафона «Знание. Первые», организованного Российским обществом «Знание». Он также уточнил, что в мире растет вероятность начала ядерного конфликта.
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